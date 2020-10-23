Мурашко: Вакцинация от COVID-19 в России будет бесплатной и доступной

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной после запуска масштабного производства. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе своего выступления на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Вакцинация от коронавируса сразу ассортиментом вакцин, которые отличаются по технологии производства, будет бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства", - сказал российский министр.

Как сообщалось ранее, первая российская вакцина от коронавируса, которую РФ первой в мире зарегистрировала 11 августа 2020 года, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Ее промышленное производство уже запущено на пяти производственных площадках.

Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора 14 октября получила регистрационное удостоверение.

Третья вакцина - Центра имени Чумакова РАН - цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. В данный момент она проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Ее регистрация ожидается до конца 2020 года.