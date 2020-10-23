Красноярский бизнесмен Быков арестован на два месяца

Суд Центрального района Красноярска снова арестовал бизнесмена Анатолия Быкова на два месяца, до 21 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Прохорова.

С ходатайством о задержании выступило СК по региону. Следствие инкриминирует Быкову причастность к организации убийства предпринимателя - исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова.

По версии следствия, летом 2004 года в поселке Удачный города Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего местного жителя, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. Нападение произошло 18 января 2005 года в утреннее время около спуска к гаражному массиву, расположенному по улице Ады Лебедевой краевого центра. Исполнитель убийства произвел в мужчину не менее четырех выстрелов из пистолета марки ТТ, оказавшихся смертельными.

В СК опасаются, что обвиняемый на свободе сможет оказывать давление на свидетелей по делу или скрыться. Защита просила, для Быкова меру пресечения не связанную с лишением свободы, в частности денежный залог. Однако суд в ходатайстве адвоката отказал.

Напомним, Анатолия Быкова задержали 22 октября прямо на выходе из СИЗО-1 Красноярска, где он находился с 7 мая нынешнего года в связи с обвинением по другому делу. Суд принял решение отпустить его под домашний арест. Быкову инкриминировалась организация в 1994 году двойного убийства. Позже бизнесмену было предъявлено еще одно обвинение - в руководстве преступным сообществом. А 21 сентября следователи начали проверку информации о причастности Быкова к нападению на бывшего вице-президента региональной федерации бокса.