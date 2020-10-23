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23.10.2020 14:45
Рубрика: Происшествия

Красноярский бизнесмен Быков арестован на два месяца

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)

Суд Центрального района Красноярска снова арестовал бизнесмена Анатолия Быкова на два месяца, до 21 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Прохорова.

Фото: СК РФ/ТАСС
Красноярского бизнесмена Быкова задержали в СИЗО

С ходатайством о задержании выступило СК по региону. Следствие инкриминирует Быкову причастность к организации убийства предпринимателя - исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова.

По версии следствия, летом 2004 года в поселке Удачный города Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего местного жителя, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. Нападение произошло 18 января 2005 года в утреннее время около спуска к гаражному массиву, расположенному по улице Ады Лебедевой краевого центра. Исполнитель убийства произвел в мужчину не менее четырех выстрелов из пистолета марки ТТ, оказавшихся смертельными.

В СК опасаются, что обвиняемый на свободе сможет оказывать давление на свидетелей по делу или скрыться. Защита просила, для Быкова меру пресечения не связанную с лишением свободы, в частности денежный залог. Однако суд в ходатайстве адвоката отказал.

Напомним, Анатолия Быкова задержали 22 октября прямо на выходе из СИЗО-1 Красноярска, где он находился с 7 мая нынешнего года в связи с обвинением по другому делу. Суд принял решение отпустить его под домашний арест. Быкову инкриминировалась организация в 1994 году двойного убийства. Позже бизнесмену было предъявлено еще одно обвинение - в руководстве преступным сообществом. А 21 сентября следователи начали проверку информации о причастности Быкова к нападению на бывшего вице-президента региональной федерации бокса.

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