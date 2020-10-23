"Спартак" отреагировал на избиение арбитра в Грозном

Московский "Спартак" осудил проявление насилия в отношении арбитра Богдана Головко, который был избит в Грозном после матча молодежного первенства между "Ахматом" и "красно-белыми".

Встреча завершилась со счетом 0:0, а после ее окончания один из сотрудников "Ахмата", по заявлению, сделанному РПЛ, применил физическое насилие в отношении арбитра. Позже "Ахмат" пообещал разобраться в произошедшем и наказать виновных, а также попросил прощения у рефери.

"Спартак" высказался против проявления насилия и осудил этот инцидент.

"Осуждаем любое насилие в любом его проявлении. Такое недопустимо. "Спартак" надеется, что инцидент будет детально изучен и что такое не будет повторяться", - сказал директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов "Чемпионату".