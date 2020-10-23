Новости

В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом 23:41
Испугавшийся шума Владимир Зеленский попал на видео 23:37
"Спартак" отреагировал на избиение арбитра в Грозном 23:03
В храме Христа Спасителя отпели протоиерея Дмитрия Смирнова 22:51
В Кремле прокомментировали слова Трампа про Нагорный Карабах 22:32
Миранчук попал в заявку "Аталанты на матч против "Сампдории" 22:29
Коляда выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи 22:15
США ввели санкции против еще одного российского НИИ 22:06
Овечкин и Малкин пожелали удачи Нурмагомедова в поединке с Гэтжи 22:03
"Ахмат" извинился перед избитым судьей 21:43
Голикова: Детям с диабетом станут доступны инновационные помпы 21:22
Минобороны сообщило о почти 13 тысячах выздоровевших от коронавируса 21:19
РЖД временно сократит курсирование 57 пар поездов дальнего следования 21:13
РПЛ отреагировала на избиение судьи в Грозном 21:11
ВОЗ прогнозирует тяжелое развитие COVID-19 из-за роста заболеваемости 21:03
У жены Макрона не нашли COVID-19 20:05
Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы двустороннего сотрудничества 19:39
"Постановка" с Теннантом и Шином продлена на второй сезон 19:30
Победителям Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech подарят миллион 19:27
Эксперт рассказал, откуда взялся миф об опасности компьютерных игр 19:12
В Псковской области ресторанам запретили работать по ночам 18:46
Евразийский экономический форум в 2021 году пройдет 20-21 октября 18:39
Череповецкая студентка украла и потратила миллион от обиды на отца 18:34
Что будет, если забыть включить нейтраль при буксировке 18:26
Захарова объяснила русофобию Швеции 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
23.10.2020 23:03
Рубрика: Спорт

"Спартак" отреагировал на избиение арбитра в Грозном

Текст: Максим Домчев

Московский "Спартак" осудил проявление насилия в отношении арбитра Богдана Головко, который был избит в Грозном после матча молодежного первенства между "Ахматом" и "красно-белыми".

"Спартак" сыграет ближайшие домашние матчи без зрителей

Встреча завершилась со счетом 0:0, а после ее окончания один из сотрудников "Ахмата", по заявлению, сделанному РПЛ, применил физическое насилие в отношении арбитра. Позже "Ахмат" пообещал разобраться в произошедшем и наказать виновных, а также попросил прощения у рефери.

"Спартак" высказался против проявления насилия и осудил этот инцидент.

"Осуждаем любое насилие в любом его проявлении. Такое недопустимо. "Спартак" надеется, что инцидент будет детально изучен и что такое не будет повторяться", - сказал директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов "Чемпионату".

В регионах Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Грозный Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Путин назвал увеличение доходов граждан ключевым вопросом
Собянин: Москве не нужны новые ограничения
"Медвежий" красный прилив погубил морских животных на Камчатке
Минобороны: Учения НАТО с ядерным оружием нарушают международный договор
Кокорин забил первый мяч за "Спартак"
В России закрылось летнее трансферное окно