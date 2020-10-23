Журналисты "РГ" победили в двух номинациях конкурса СМИ "СеЗаМ-2020"

В Санкт-Петербурге подвели итоги ежегодного конкурса средств массовой информации Северо-Запада "СеЗаМ-2020". Журналисты "Российской газеты" победили в двух номинациях и еще в одной - вошли в шорт-лист.

В номинации "Пандемией подсказано. Новые информационные подходы, новые информационные форматы, новые медиа" победила Евгения Цинклер с циклом публикаций о работе волонтеров движения #Мывместе во время пандемии. В течение двух месяцев - с 31 марта по 31 мая - на сайте "Российской газеты" ежедневно выходили репортажи о том, как петербургские активисты помогают пенсионерам, соблюдающим самоизоляцию. Евгения сама с первых дней вступила в ряды волонтеров, поэтому писала не как сторонний наблюдатель, а как непосредственный участник процесса.

В номинации "Не текстом единым. Лучшая журналистская акция" лучшим был признан флешмоб #газетаживи, проведенный "Российской газетой" совместно с шестью другими ведущими СМИ Петербурга для того, чтобы поддержать рынок печатных изданий в кризисное время. Задумка такова: каждый руководитель газеты или журнала делает селфи именно с чужим изданием, чтобы было очевидно - отложив конкуренцию, СМИ объединились в борьбе за выживание отрасли. Акция стала поводом для того, чтобы в эпоху пандемии обратить внимание власти и читателей на самые острые проблемы печатных СМИ. А ее логотип, который коллеги размещали на своих фотографиях и страницах в соцсетях, стал символом взаимной поддержки. Идея петербуржцев пришлась по душе многим газетчикам из других регионов: хэштэг #газетаживи появился в соцсетях на личных страницах журналистов и издателей Бурятии, Кубани, Волгограда, Калининграда, Крыма, Мурманска, Архангельска, Петрозаводска, Иваново, Самары, Уфы, других городов и регионов России, а также Киргизии. Акцию газетчиков поддержали коллеги из интернет-СМИ и телевизионщики, Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Союз журналистов России, театральные деятели, депутаты Госдумы, муниципальные чиновники, заинтересованные в развитии печатной прессы.

Фото: Вадим Смирнов

Призовые средства за победу в номинации "Лучшая журналистская акция" переданы детскому журналу "Костер" для организации подписки детских социальных учреждений Петербурга. Как отметила директор филиала "Российской газеты" по СЗФО Анжелика Гурская, за это решение единогласно высказались все организаторы акции. К сожалению, сегодня "Костер" остается единственным периодическим печатным изданием для детей в Петербурге. Таким образом организаторы акции #Газетаживи хотели подчеркнуть не только цеховую солидарность, но и важность воспитания будущих читателей печатной прессы.

Кроме того, лауреатом премии "СеЗаМ" стала Вера Черенева. Ее материал "Чтобы рынок не перегрелся" вошел в шорт-лист в номинации "Лучшая публикация на тему социально-экономических инициатив в регионе". В статье рассказывается о том, что Санкт-Петербург оказался единственным субъектом Российской Федерации, который не согласился с предложенными Минстроем темпами строительства жилья в рамках нацпроектов. Вместо названных федеральным ведомством 5,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости в год в Петербурге намерены сдавать 3,7 миллиона "квадратов". Автор "РГ" рассказала, как эта мера скажется на ценах на жилье и на обеспеченности объектами инфраструктуры.

Церемония награждения состоялась сегодня, 22 октября в Эрмитажном театре. Она прошла в рамках XVIII Форума СМИ Северо-Запада, организованного Ассоциацией средств массовой информации Северо-Запада (АСМИ), объединяющей свыше ста ведущих медиа-структур.

Напомним, что творческий конкурс "СеЗаМ" направлен на выявление лучших журналистских имен и проектов. Ежегодно на конкурс поступает порядка 500 работ со всех регионов Северо-Запада. Победителей определяет профессиональное жюри, возглавляемое главным редактором газеты "Московский комсомолец" Павлом Гусевым, а Большое общественное жюри, возглавляемое директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, определяет общественную значимость конкурсных работ.

"Российская газета" побеждает в конкурсе "СеЗаМ" в третий раз подряд. В 2019 году коллектив газеты получил награду за лучшую журналистскую акцию - "Благотворительная акция "Городу Достоевского - книга в подарок"". Тогда было собрано 600 новых изданий, которыми за год пополнился книжный фонд Старорусской городской библиотеки имени Достоевского.

А в 2018-м журналисты "РГ" одержали победу в той же номинации за автоэкспедицию "От Балтики до Арктики", организованную "Российской газетой" и информационным агентством БНК (Республика Коми). Целью экспедиции было рассказать читателям о людях Севера. За 12 февральских дней участники преодолели 6272 километра на пяти внедорожниках.

Прямая речь

Николай Харлампиев, главный редактор журнала "Костер":

- Самые искренние слова признательности от "Костра" организаторам акции #газетаживи, которые передали свои призовые средства для подписки детских социальных учреждений города на наш журнал!

Этот благородный и ответственный жест чрезвычайно важен не только для самого "Костра", но и для всей детской прессы Петербурга, переживающей острейший кризис. За последнее десятилетие, несмотря на поддержку города, прекратили существовать, приостановили выпуск или ушли в интернет более половины петербургских периодических изданий для детей и подростков. За эти годы не стало более десятка изданий, которые помогали школьнику расти интересно и весело, становясь умным, интеллигентным, читающим и творческим человеком, - а для учителей, библиотекарей и социальных педагогов были важным подспорьем в работе.

Вроде бы всем известно, как важно насыщать мыслью и чувством жизнь человека именно в детстве и отрочестве - в период становления. А ведь хорошие детские газеты и журналы в этом великие помощники. Недаром поэт Олег Григорьев считал детскую литературу и журналистику "витамином роста", а замечательный "костровский" писатель Л. Пантелеев вообще сравнивал их с воздухом. Они необходимы не только для взросления, но и для жизни вообще. Воспитание "талантливого читателя" (такое определение юным читателям дал Самуил Маршак) начинается с детства. Не выписывая газет и журналов в детстве, не открывая книг в юности, можно никогда не вернуться к ним в "большой жизни" - навык общения с литературным словом утратится навсегда. Так и будет постепенно разрастаться страна людей, не разбуженных духовно и нравственно. Ведь взрослая жизнь - это только эхо детства.

Организаторы акции #газетаживи привлекают своим добрым делом внимание петербуржцев к проблеме поддержки детской периодики, к такому явлению культуры как "подписное детское издание" - и это вселяет в нас надежду, чрезвычайно важно и дорого нам.

Решение о подписке на прошедшее проверку временем (в следующем году "Костру" исполняется 85 лет) детское издание представляется зрелым, дальновидным и очень актуальным. Сердечное спасибо вам, дорогие коллеги, от всех детских изданий Петербурга и наших юных читателей!