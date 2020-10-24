Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа заболевших COVID-19

Несмотря на то, что осенью в целом по стране наблюдается рост числа фиксируемых случаев заражения COVID-19, динамика от региона к региону может существенно отличаться. Где-то коэффициент распространения болезни держится на уровне единицы, а где-то превышает 1,5.

Как сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в так называемую "темно-красную" зону с коэффициентом выше 1,2 входят такие регионы, как Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская и Новгородская области, Марий Эл, Севастополь, Ненецкий автономный округ.

Неудовлетворительной (коэффициент 1,1-1,2) ситуацию, по данным эксперта, можно назвать в следующих субъектах РФ: Оренбургская, Белгородская, Томская, Ивановская, Кировская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан, Пермский край, Хакасия, Вологодская, Сахалинская, Амурская области, Алтайский и Приморский края, Владимирская, Липецкая и Астраханская области, Забайкальский и Красноярский края, Санкт-Петербург, Ярославская, Пензенская области, Хабаровский край, Чувашия, Костромская область, Башкортостан, Камчатский край, Брянская область, Карелия, Тульская область, Адыгея, Тыва.

А наиболее стабильными с точки зрения динамики распространения болезни остаются четыре Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область.

Как уже писала "РГ", за прошедшие сутки в России было подтверждено 17340 случаев COVID-19 в 85 регионах. Вместе с тем свыше четверти сдавших положительный анализ на коронавирус вообще не имели симптомов болезни.

Рост выявляемой заболеваемости эксперты объясняют совокупностью факторов, в том числе окончанием сезона отпусков и началом учебного года, масштабным тестированием граждан.

При этом более важным считается показатель количества госпитализаций с COVID-19, число пациентов с тяжелой формой болезни. На данный момент система здравоохранения справляется с поступлением новых больных, в течение весны и лета большинство регионов смогли подготовиться к возможному всплеску заболевания, поэтому вводить какие-то жесткие ограничения на передвижение людей пока не планируется.