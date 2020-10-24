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Рубрика: Общество

Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа заболевших COVID-19

Текст: Алексей Иванов
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Несмотря на то, что осенью в целом по стране наблюдается рост числа фиксируемых случаев заражения COVID-19, динамика от региона к региону может существенно отличаться. Где-то коэффициент распространения болезни держится на уровне единицы, а где-то превышает 1,5.

Фото: Евгений Козырев
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Как сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в так называемую "темно-красную" зону с коэффициентом выше 1,2 входят такие регионы, как Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская и Новгородская области, Марий Эл, Севастополь, Ненецкий автономный округ.

Неудовлетворительной (коэффициент 1,1-1,2) ситуацию, по данным эксперта, можно назвать в следующих субъектах РФ: Оренбургская, Белгородская, Томская, Ивановская, Кировская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан, Пермский край, Хакасия, Вологодская, Сахалинская, Амурская области, Алтайский и Приморский края, Владимирская, Липецкая и Астраханская области, Забайкальский и Красноярский края, Санкт-Петербург, Ярославская, Пензенская области, Хабаровский край, Чувашия, Костромская область, Башкортостан, Камчатский край, Брянская область, Карелия, Тульская область, Адыгея, Тыва.

А наиболее стабильными с точки зрения динамики распространения болезни остаются четыре Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Как уже писала "РГ", за прошедшие сутки в России было подтверждено 17340 случаев COVID-19 в 85 регионах. Вместе с тем свыше четверти сдавших положительный анализ на коронавирус вообще не имели симптомов болезни.

Рост выявляемой заболеваемости эксперты объясняют совокупностью факторов, в том числе окончанием сезона отпусков и началом учебного года, масштабным тестированием граждан.

При этом более важным считается показатель количества госпитализаций с COVID-19, число пациентов с тяжелой формой болезни. На данный момент система здравоохранения справляется с поступлением новых больных, в течение весны и лета большинство регионов смогли подготовиться к возможному всплеску заболевания, поэтому вводить какие-то жесткие ограничения на передвижение людей пока не планируется.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Башкортостан ДФО Бурятия ДФО Чукотский АО СФО Республика Алтай СФО Новосибирская область СЗФО Новгородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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