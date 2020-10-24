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Вышел трейлер "Последнего Вермеера" с Пирсом и Бангом

Новости
    24.10.2020, 14:11
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Sony Pictures обнародовала трейлер картины "Последний Вермеер" (The Last Vermeer), основанной на событиях романа Джонатана Лопеса The Man Who Made Vermeers.

Фото: youtube.com
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В нем идет речь о Хане ван Меегерене, эстете, устроителе светских развлечений, который во время Второй мировой за баснословные деньги продавал нацистской верхушке подделки картин нидерландского художника Яна Вермеера. Разматывать эту поражающую воображение аферу уже после окончания войны приходится Джозефу Пиллеру, голландцу еврейского происхождения, который принимал участие в движении Сопротивления. В его профессиональные задачи входит перепись и атрибуция картин, которые были незаконно вывезены немцами из европейских стран. Меегерену грозит смертная казнь за сотрудничество с нацистским режимом. По мере ознакомления со свидетельствами, указывающими на вину Меегерена, Пиллер с удивлением для себя осознает, что горе-фальсификатор, скорее всего, не виноват. И делает все возможное, чтобы сохранить тому жизнь.

Роль Меегерена досталась Гаю Пирсу, создавшему в прошлом году убедительный образ Скруджа в очередной экранизации диккенсовской "Рождественской песни", Пиллера сыграл датчанин Клас Банг, впечатливший многих новым взглядом на графа Дракулу в одноименном мини-сериале за авторством Стивена Моффата и Марка Гейтисса. В съемках также приняла участие Вики Крипс ("Призрачная нить"), Роланд Мёллер, Аугуст Диль, Оливия Грант, Адриан Скарборо и Сюзанна Дойл. Режиссером картины стал Дэн Фридкин, создание сценария было поручено Джеймсу МакГи, Марку Фергусу и Хоуку Отсби.

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