"Спартак" отреагировал на заявление "Краснодара" о предвзятом судействе

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слова его коллеги из "Краснодара" Владимира Хашига о предвзятом судействе во вчерашнем матче между этими клубами в рамках 12-го тура чемпионата России.

"Понимаю разочарование Владимира, но хочу напомнить его же собственные слова после победы над "Спартаком" в марте", - приводит слова Газизова championat.com.

После матча 21-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0) в прошлом сезоне Хашиг сказал: "Судейство не комментирую, а "Краснодар" - молодцы".

Ранее Хашиг жестко раскритиковал судейскую бригаду во главе с Владиславом Безбородовым за работу на матче "Краснодара" со "Спартаком". В частности, краснодарцы остались недовольны решением рефери засчитать первый гол в игре, забитый форвардом "красно-белых" Эсекьелем Понсе.

По информации СМИ, в РФС возмущены работой бригады Безбородова и не исключают, что если она еще раз отработает аналогичным образом, то может закончить карьеру.