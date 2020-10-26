На Вологодчине пассажиров упавшего в воду вертолета будет искать Ми-8

В Нюксенском районе продолжаются поиски троих человек, которые находились в салоне рухнувшего в реку Сухону вертолета Robinson R44. Для поисков с высоты привлекли вертолет Ми-8, сообщили в УМЧС по Вологодской области.

"РГ" уже писала об этом ЧП. Robinson R44 выполнял коммерческий рейс Вологда - Великий Устюг. В салоне находились четыре человека. Вертолет, зацепившись за высоковольтную линию, упал в воду. Одного из пассажиров - руководителя резиденции Деда Мороза Олега Васильева нашли сразу. Его уже похоронили.

Троих ищут до сих пор. Из воды достали корпус вертолета и другие детали. Акваторию реки обследуют при помощи подводного аппарата "Фалкон", задействованы беспилотные летательные аппараты. Спасатели на плавательных средствах и пешими группами изучили 182 километра береговой части, 25 квадратных километров акватории Сухоны. Пока все безрезультатно.

Теперь на поиски вылетел Ми-8. Спасатели с высоты обследуют акваторию и прибрежную территорию от Великого Устюга до места происшествия.