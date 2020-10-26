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26.10.2020 18:04
Рубрика: Происшествия

В Крыму напали на тележурналистов, снимавших стройку в заповеднике

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

На территории Алупкинского лесничества "Ялтинского горно-лесного заповедника" съемочная группа телеканала "Крым 24" подверглась нападению, когда снимала сюжет о незаконном строительстве на особо охраняемой природной территории.

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Журналисты приехали в заповедник, чтобы снять материал о незаконной прокладке по заповедной территории дороги к земельному участку, на котором развернулось строительство.

Ранее специалисты зафиксировали нанесенный природе ущерб - следы тяжелой техники, повреждение почвы до минерального слоя, спиленные деревья, повреждение лесонасаждений.

Во время съемок вышел хозяин сомнительных строений, который сразу повел себя агрессивно.

- Мужчина накинулся на оператора и ударил камеру, - рассказал корреспондент "Крым 24" Дмитрий Попов. - Мы пытались пояснить, что пришли с благими намерениями. Но он сказал, что это его территория. Мы покинули территорию, но мужчина продолжил погоню уже на земле заповедника и кидался камнями и даже металлическими гирями. У оператора пошла кровь из губы. Когда нас увидели лесничие, они задержали этого человека.

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Травмирован оператор телеканала, сейчас у него документируют полученные повреждения. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции.

В пресс-службе МВД по республике факт случившегося подтвердили.

- Согласно поступившей информации оба заявителя получили телесные повреждения в результате возникшего конфликта. Оба обращения зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка.

Кстати

Журналисты телекомпании не в первый раз подвергаются нападениям во время исполнения профессионального долга. В ноябре прошлого года на местном рынке торговец ударил телеоператора канала Андрея Еремизина. В феврале 2020 Евпаторийский городской суд приговорил виновного к полутора годам лишения свободы с таким же испытательным сроком.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Нападения на журналистов

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