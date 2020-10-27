В Иркутской области возобновили поиски пропавшего летом Ан-2

Иркутские спасатели возобновили поиски самолета Ан-2, пропавшего 19 июля предположительно на границе Республики Бурятии и Иркутской области.

Поиски будут проводиться в течение четырех дней в Черемховском районе Приангарья - в последний раз экипаж выходил на связь в этом районе. Как отмечают в ГУ МЧС по региону, спасатели на вертолете облетят местность и определят места для высадки наземных групп и запуска беспилотника. Координировать работу будет оперштаб под руководством правительства Иркутской области.

Ан-2 участвовал в обработке тайги от сибирского шелкопряда. Самолет вылетел 19 июля из поселка Кырен Тункинского района Бурятии для предварительной рекогносцировки местности. Однако спустя какое-то время пропал с радаров. На борту находилось шесть человек - два пилота и летчики с других воздушных судов, которым также предстояло обрабатывать леса с воздуха на этой территории.

Поиски пропавшего суда были развернуты на территории Тункинского и Окинского районов Бурятии и сопредельных районов Иркутской области. Это местность со сложным горным рельефом, многочисленными восходящими и нисходящими воздушными потоками. Результата поиски не принесли. Операцию сильно осложнило то, что на пропавшем Ан-2 не сработал радиомаяк.

Наземный розыск прекратили в конце августа. А в конце сентября Федеральное агентство Росавиации решило приостановить и воздушную разведку. Сейчас, когда листва опала, шансов заметить упавший самолет немного больше.