Прекращены поиски пропавшего в Бурятии Ан-2

Прекращены активные поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на федеральное агентство воздушного транспорта.

Расследование возобновят в случае получения достоверной информации о месте нахождения воздушного судна. Экипажам гражданской авиации рекомендовано проводить визуальный осмотр местности.

Напомним, что самолет авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен 19 июля. На борту находились шесть человек: два члена экипажа и четыре летчика, которым предстояло совершать полеты в Окинском и Тункинском районах для обработки леса от шелкопряда.

Через несколько часов после взлета Ан-2 исчез с радаров. Радиомаяк на пропавшем борту не сработал, из-за чего поиски были сильно затруднены. 28 июля в Усольском районе Иркутской области нашли обломки аналогичного Ан-2, который совершил жесткую посадку год назад.

За два месяца поисков произведено 170 вылетов с общим налетом более 662 часов, обследована территория на площади 36,9 тысяч квадратных километров.