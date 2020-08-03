К поискам пропавшего в Бурятии Ан-2 подключились военные

Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 будет искать расчет расчет беспилотных летательных аппаратов воинской части Восточного военного округа.

Группа отправилась в район села Бельск Иркутской области. Военные будут мониторить территорию по 10 часов в день с помощью дронов "Орлан-10"

"Беспилотники оснащены инфракрасными камерами, что позволяет вести поиски даже ночью. Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления составляет до 120 километров", - сообщает пресс-служба ВВО.

Самолет авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен 19 июля. На борту воздушного судна находились шесть человек: два члена экипажа и четыре летчика, которым предстояло совершать полеты в Окинском и Тункинском районах для обработки леса от шелкопряда.

Через несколько часов после взлета Ан-2 исчез с радаров. Радиомаяк на пропавшем борту не сработал, из-за чего поиски были сильно затруднены.

28 июля в Усольском районе Иркутской области нашли обломки аналогичного Ан-2, который совершил жесткую посадку год назад.