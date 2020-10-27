В ростовском госпитале, где умерли 13 пациентов, нашли новые нарушения

Власти Ростова-на-Дону объявили о том, что заведующий реанимацией горбольницы №20 Борис Розин отказывал в приеме больных в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации города Елену Кожухову.

Согласно сообщению, факты отказа в оказании медпомощи установили еще в августе в результате проверки городским управлением здравоохранения. После этого завотделением оформил больничный, но продолжал ходить на работу.

Кроме этого, медучреждение в настоящее время проверяется в связи с распространением в СМИ информации о смерти 13 пациентов из-за нехватки кислорода. Необходимо выяснить, почему при лечении пациентов не были задействованы резервные источники подачи кислорода.

Как писала РГ, накануне скончался переболевший СOVID-19, главврач больницы городской больницы № 20 Юрий Дронов. Сегодня свой пост покинули глава донского минздрава Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

В настоящее время, по информации горадминистрации, все ковидные госпитали в регионе работают в штатном режиме.