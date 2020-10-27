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27.10.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Renault прекратила разработку дизельных двигателей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Компания Renault останавливает проекты по разработке новых дизельных двигателей. Об этом заявил технический директор компании Жиль Ле Борн, добавив, что такие моторы отжили свой век.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
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"Новый Renault Megane, который мы готовим к премьере в конце 2021 года, станет началом наших новых решений по электрификации модельного ряда, - рассказал в беседе с изданием Auto Infos Ле Борн. - Дизели останутся в линейке, но мы больше не станем заниматься разработкой новых. Мы приближаемся к закату эпохи дизелей, и, если придерживаться правил, то после 2025 года каждая машина будет в той или иной степени гибридизирована".

По словам технического директора Renault, в 2025 году на долю электрокаров будет приходится примерно 15% от общих объёмов продаж, к 2030 году этот показатель должен увеличиться в два раза - до 30%.

Как прогнозируют эксперты, уже через несколько лет электрокары смогут сравняться по стоимости с машинами, оснащёнными традиционными ДВС.

#Renault