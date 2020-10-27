Renault прекратила разработку дизельных двигателей

Компания Renault останавливает проекты по разработке новых дизельных двигателей. Об этом заявил технический директор компании Жиль Ле Борн, добавив, что такие моторы отжили свой век.

"Новый Renault Megane, который мы готовим к премьере в конце 2021 года, станет началом наших новых решений по электрификации модельного ряда, - рассказал в беседе с изданием Auto Infos Ле Борн. - Дизели останутся в линейке, но мы больше не станем заниматься разработкой новых. Мы приближаемся к закату эпохи дизелей, и, если придерживаться правил, то после 2025 года каждая машина будет в той или иной степени гибридизирована".

По словам технического директора Renault, в 2025 году на долю электрокаров будет приходится примерно 15% от общих объёмов продаж, к 2030 году этот показатель должен увеличиться в два раза - до 30%.

Как прогнозируют эксперты, уже через несколько лет электрокары смогут сравняться по стоимости с машинами, оснащёнными традиционными ДВС.