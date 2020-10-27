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27.10.2020 18:30
Рубрика: Легковые авто

У европейского Largus не будет преемника

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

Универсал Dacia Logan MCV - аналог российского Lada Largus - снимут с производства, об этом информирует издание Mediafax. Наследника у модели не будет - его место в линейке бренда займет семиместный кроссовер.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Выход обновленного Lada Largus откладывается

"РГ" уже писала о том, что новый SUV будет базироваться на упрощенной платформе CMF-B и повторит по технике Logan третьего поколения. В моторной гамме авто окажутся силовые агрегаты от Logan и Sandero.

Изначально универсал будет поставляться лишь с 1,0 и 1,3 литровыми турбомоторами, а также c 1,5-литровым турбодизелем dCi. Несколько позже станет доступна и гибридная модификация на основе 1,6-литрового "атмосферника", двух электромоторов и трехвальной коробки передач без сцепления и синхронизаторов.

Также стало известно, что будет прекращен выпуск "каблучка" Dokker. Эту модель станут продавать под названием Renault Kangoo Express. Кстати, в России продажи Dokker были прекращены в июне этого года.

Напомним, в конце сентября Dacia представила новую генерацию седана Logan. Как и предполагалось, "бюджетник" отрёкся от архаичной платформы B0 и перебрался на новую, более современную - CMF-B.

В перспективе Logan на платформе CMF-B может начать выпускаться на АвтоВАЗе: ранее на территории научно-технического центра завода были замечены прототипы Renault Clio, который также создан на этой архитектуре.