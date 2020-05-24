Renault разрабатывает модный универсал, который станет преемником Largus

Французское издание L`Argus утверждает, что бренд Dacia, который принадлежит Renault, готовит бюджетный кросс-универсал с модным дизайном. Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Largus.

Сообщается, что новая модель будет базироваться на упрощенной платформе CMF-B и повторит по технике Logan третьего поколения.

В моторной гамме авто окажутся силовые агрегаты от Logan и Sandero. Изначально универсал будет поставляться лишь с 1,0 и 1,3 литровыми турбомоторами, а также c 1,5-литровым турбодизелем dCi. Несколько позже станет доступна и гибридная модификация на основе 1,6-литрового "атмосферника", двух электромоторов и трехвальной коробки передач без сцепления и синхронизаторов.

В Европе новинка появится в 2021 году. Ожидаемый ценник - от 14 000 евро (1,1 млн рублей по текущему курсу).

В России же, как ранее сообщала "РГ", у Largus появится обновленная версия. В марте АвтоВАЗ выпустил автомобили опытной партии. Модель проходила дорожные испытания в Якутии, Сургуте и на Северном Кавказе, ожидаются краш-тесты.

В рамках рестайлинга Lada Largus получит передок в Х-стиле. Фары будут заимствованы у Renault Logan 2 (за исключением светодиодной ленты ДХО), "люксовые" исполнения универсала будут оснащаться линзованной головной оптикой.

Поменяются передний и задний бампера, фонари, решётка радиатора, также изменится форма капота и передних крыльев. Прежним останется пятая дверь и боковина, но на модель установят "вестовские" боковые зеркала старого образца и новую штатную антенну на крыше.

Автомобиль получит и обновленный салон. Рестайлинговую Lada Largus хотели показать на Московском автосалоне в конце августа, но из-за коронавируса мотор-шоу отменили.

Как уже рассказывала "РГ", АвтоВАЗ будет представлять новинки на отдельных мероприятиях. Впрочем, когда именно дебютирует обновленный Largus - пока не сообщается. Нынешнее поколение модели можно купить от 627 900 рублей.