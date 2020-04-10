Обновленный Lada Largus: первое фото салона

АвтоВАЗ уже выпускает и тестирует Lada Largus Facelift из опытной партии. Автомобили сходят с линии ПАП B0 главного конвейера, но обновленная модель до сих пор не рассекречена. "Российская газета" показывала, как может выглядеть универсал после рестайлинга. Теперь на основе имеющейся информации мы представили, как изменится интерьер.

Обновлённый Lada Largus получит абсолютно оригинальный салон. Главное - в интерьере появится передняя панель, схожая с Renault Duster, при этом она будет соответствовать Х-стилистике бренда Lada. Кресла, центральный подлокотник и тоннель, а также рулевое колесо, комбинация приборов, блок климатической установки, тачскрин унифицируют с соплатформенником Xray Cross. Ожидаются оригинальные дверные карты с чёрными декоративными молдингами и накладками ручек закрывания.

Касаемо внешности, то в рамках рестайлинга модель примерит фирменную Х-образную переднюю часть кузова. Фары будут заимствованы у Renault Logan 2 (за исключением светодиодных ДХО), в "люксе" универсал оснастят линзами. Поменяется бамперная группа, фонари, решётка радиатора, изменится форма капота и передних крыльев. Пятая дверь и боковина останутся прежними, но на автомобиль установят "вестовские" наружные зеркала старого образца и новую штатную антенну на крыше.

Более того, в Lada Largus центральный блок стеклоподъемников переедет на водительскую дверь. В качестве опций станут доступны камера заднего вида, задние и передние парктроники, а также обогрев лобового стекла, датчики дождя и света. Универсал обзаведётся выкидным ключом от Lada Vesta, литыми дисками и боковыми молдингами нового дизайна.

По технике без откровений. Двигатели и коробки останутся прежними. По данным "РГ", на АвтоВАЗе рассматривается вопрос о выпуске Lada Largus с "вазовским" двигателем объёмом 1,8 литра и мощностью 122 л.с.

Напомним, обновлённый Lada Largus должен дебютировать в августе 2020 года на Московском автосалоне, который сейчас под угрозой срыва из-за коронавируса.

Серийное производство рестайлинговой модели запланировано на осень, продажи начнутся в конце текущего года или в начале будущего года.