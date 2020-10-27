Вышел трейлер постапокалипсиса с Джорджем Клуни "Полночное небо"

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован ранее обещанный первый полноценный трейлер постапокалиптической драмы "Полночное небо", поставленной и спродюсированной лауреатом премии "Оскар" Джорджем Клуни.

Он же сыграл в картине главную мужскую роль - умирающего от рака в полярной обсерватории астронома Августина. Который думал, что после эвакуации коллег остался на станции один. А после встретил девочку. Вместе с ней ученому и предстоит далее сквозь снег добираться до соседней станции - чтобы через тамошний передатчик предупредить приближающийся к Земле космический корабль "Сфера" о невозможности посадки на ставшую радиоактивной планету.

Много лет назад "Сфера" отправилась к одному из спутников Юпитера - проверить теорию Августина о том, что на луне той благоприятные для жизни людей условия - ввиду кислородной атмосферы. Но пока отважные астронавты летали, на Земле случился термоядерный кризис тотальной губительной силы. И теперь лишь на полюсах чисто. Пока.

В других ролях - номинантка "Оскара" Фелисити Джонс ("Изгой-один"), Кайл Чендлер ("Манчестер у моря"), Дэвид Ойелоуо ("Восстание планеты обезьян"), Софи Рандл ("Острые козырьки"), Демиан Бичир ("Омерзительная восьмерка").

В основе сценария - роман Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь" (Good morning, midnight).

Картина будет доступна подписчикам сервиса с 23 декабря.