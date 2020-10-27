Новости

Впервые представлен дизайн костюма чернокожей Бэтвумен 16:50
Вышел русский трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ 16:26
СМИ: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом 15:45
СМИ: Земфира заразилась коронавирусом 15:00
Фото: Киану Ривз постригся почти налысо для "Матрицы 4" 14:35

Вышел трейлер постапокалипсиса с Джорджем Клуни "Полночное небо"

Новости
    27.10.2020, 17:24
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован ранее обещанный первый полноценный трейлер постапокалиптической драмы "Полночное небо", поставленной и спродюсированной лауреатом премии "Оскар" Джорджем Клуни.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ

Он же сыграл в картине главную мужскую роль - умирающего от рака в полярной обсерватории астронома Августина. Который думал, что после эвакуации коллег остался на станции один. А после встретил девочку. Вместе с ней ученому и предстоит далее сквозь снег добираться до соседней станции - чтобы через тамошний передатчик предупредить приближающийся к Земле космический корабль "Сфера" о невозможности посадки на ставшую радиоактивной планету.

Много лет назад "Сфера" отправилась к одному из спутников Юпитера - проверить теорию Августина о том, что на луне той благоприятные для жизни людей условия - ввиду кислородной атмосферы. Но пока отважные астронавты летали, на Земле случился термоядерный кризис тотальной губительной силы. И теперь лишь на полюсах чисто. Пока.

В других ролях - номинантка "Оскара" Фелисити Джонс ("Изгой-один"), Кайл Чендлер ("Манчестер у моря"), Дэвид Ойелоуо ("Восстание планеты обезьян"), Софи Рандл ("Острые козырьки"), Демиан Бичир ("Омерзительная восьмерка").

В основе сценария - роман Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь" (Good morning, midnight).

Картина будет доступна подписчикам сервиса с 23 декабря.

Новости

Лёва Би-2 заразился коронавирусом 14:17
Ксения Собчак заразилась коронавирусом 13:08
Оскар Айзек может стать "Лунным рыцарем" Marvel в собственном сериале 12:45
Вышел тизер постапокалипсиса Джорджа Клуни "Полночное небо" 12:14
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины" 11:01
Вышел трейлер мюзикла Райана Мерфи "Выпуской" 26.10.2020
Режиссер ремейка "Ребекки" снимет сиквел "Мега" с Джейсоном Стейтемом 26.10.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
"Звёздный крейсер "Галактика" перезапустят 26.10.2020
Джаред Лето вернется к роли Джокера 22.10.2020
Вышел трейлер российского сериала про слепоглухого супергероя 21.10.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер "Последнего Вермеера" с Пирсом и Бангом 24.10.2020
Вышел русский трейлер фильма "Изгоняющий дьявола: Инсомния" 23.10.2020
Вышел русский трейлер триллера Брэндона Кроненберга "В чужой шкуре" 23.10.2020