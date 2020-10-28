Россияне назвали самые любимые мультфильмы XXI века

Российские зрители сделали свой выбор - самым любимым мультфильмом был единогласно назван обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса", научно-фантастический анимационный фильм "ВАЛЛ-И". Рейтинг лучших мультфильмов, выпущенных с начала 2000 года, составил проект Кино Mail.ru и предложил отметить Международный день анимации, еще раз пересмотрев любимые мультики.

Примечательно, что мультфильм Эндрю Стэнтона об искреннем и трогательном роботе, который в одиночку очищает Землю от мусора, вышедший в 2008 году, одинаково сильно полюбился и детям, и взрослым. Зрители не жалеют высоких оценок и добрых комментариев.

На второй строчке рейтинга - первая часть франшизы "Ледниковый период" Криса Уэджа и Карлоса Салданы, впервые показанная на экранах в 2002 году и подарившая нам ни один мем. Чего только стоит неунывающая белка, пытающаяся добраться до последнего ореха. Всего на данный момент существует пять фильмов о приключениях мамонта, ленивца и саблезубого тигра.

Замыкает тройку лидеров добрый и поучительный мультфильм "Как приручить дракона" Дина ДеБлуа и Криса Сандерса о дружбе юного викинга и дракона Беззубика.

В топ-10 вошли сразу два мультфильма классика японской анимации Хаяо Миядзаки - "Унесенные призраками" и "Ходячий замок", погружающие в особый мир, населенный приведениями и собственными страхами главных героев.

А дальше без сюрпризов - "Шрек", "Холодное сердце", "Зверополис" и "Корпорация монстров" - мультфильмы, заставляющие весело смеяться, петь и танцевать вместе с забавными, живыми и очень характерными персонажами. Наконец, 10-ая строчка досталась одновременно очень серьезному и очень веселому анимационному фильму "Головоломка" о взрослении и прощании с детством.