Инфекционист Минздрава сравнил распространение испанки и COVID-19

Коронавирусом заразиться легче, чем гриппом. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. По его словам, SARS-CoV-2 распространяется очень быстро.

"Эпидемический потенциал у COVID-19 намного выше, чем у сезонного гриппа", - сказал профессор. Говоря же о сходстве с испанкой, специалист отметил, что коронавирус - это респираторная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. "Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении", - цитирует Чуланова РИА Новости.

Тем временем академик РАН, вирусолог Виталий Зверев напомнил, что при гриппе часто бывают серьезные осложнения - те же пневмонии. И смертность достаточно высокая. "Умирают в основном люди с какой-то хроникой: с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, заболеваниями почек", - пояснил Зверев. Но в отличие от коронавируса грипп не протекает бессимптомно. Человек всегда знает, что он инфицирован и представляет опасность для окружающих. А вот человек с SARS-CoV-2 в течение нескольких недель может заразить огромное количество людей.