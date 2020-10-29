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Юрист Асмус раскрыла детали ее развода с Харламовым

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    29.10.2020, 15:30
Текст:   Олег Усков

Адвокат Кристины Асмус Марина Дубровская раскрыла детали развода актрисы с комиком Гариком Харламовым.

Фото: instagram.com/ nico.potur
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Напомним: брак артистов был официально расторгнут только сегодня - после четырехмесячных процессов, инициатором которых, как уверила юрист, была Кристина.

При этом Дубровская выражает уверенность, что в течение еще нескольких ближайших месяцев сторонам удастся "мирно закончить переговоры по поводу раздела имущества".

Также адвокат подчеркнула в беседе с РИА Новости: Харламов не желал развода и несколько месяцев пытался наладить отношения с Асмус, но актриса "решила остаться друзьями ради дочери", с которой сейчас проводит все время.

Фото: www.kinopoisk.ru
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"Кроме того, у Асмус достаточно напряженный график, и она сложно перенесла коронавирус", - сообщается.

Далее Дубровская пообещала, что, как только у Кристины появится немного времени, "она планирует дать комментарий на эту тему" - дабы больше не было попыток искажения информации.

Ранее Гарик на подкасте пояснил, что причиной развода стало отсутствие у супругов общих друзей и схожих интересов.

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