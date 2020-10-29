Набиуллина оценила число россиян с ипотекой

"Сейчас у нас уровень проникновения ипотеки не очень большой: у нас где-то 6% людей имеют ипотеку​​​. Потенциал есть, но он должен развиваться поступательно, без пузырей", - сказала глава ЦБ. Она уточнила, что в ряде стран показатель превышает 50%, но российская специфика заключается в том, что жизненный цикл ипотечного кредита меньше, заемщики стараются отдать ипотеку быстрее, чтобы долго не пребывать в состоянии задолженности.

Также Набиуллина добавила, что в последние месяцы ипотечное кредитование в России бурно растет. Но при этом проблем перегрева и образования "пузырей" на ипотечном рынке ЦБ пока не видит, хотя подобным рискам подвержены все ипотечные рынки - как российский, так и мировой. "Поэтому мы за ним внимательно следим", - подчеркнула глава Банка России.

Ипотечное кредитование в России быстро растет на фоне действия программы льготной ипотеки под ставку 6,5%. На днях она была продлена до июля 2021 года. До этого предполагалось, что она закончится 1 ноября.

В рамках программы, запущенной весной для поддержки граждан и застройщиков, можно оформить ипотеку на сумму до 12 млн рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей - жителям остальных регионов. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.

Как ранее отмечала Набиуллина, программа оказалась эффективной. Но при этом важно, чтобы снижение ставок не съедалось повышением цен на жилье, подчеркивала она.