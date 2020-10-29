Путин направил Макрону соболезнования после терактов во Франции

Президент Владимир Путин направил телеграмму главе Франции Эмманюэлю Макрону с глубокими соболезнованиями в связи с событиями в Ницце. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенно в стенах церкви", - отмечается в телеграмме. Владимир Путин подчеркнул, что борьба с терроризмом, безусловно, требует объединения усилий всего мирового сообщества. Он подтвердил готовность РФ к тесному взаимодействию с французскими и зарубежными партнерами по этим вопросам.

Российский лидер добавил, что граждане нашей страны разделяют гнев и скорбь народа Франции.

Напомним, сегодня произошло нападение на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце. От рук преступника, вооруженного ножом, погибли трое человек. Нападавший задержан. Позже в Авиньоне был застрелен мужчина при попытке напасть с ножом на полицию. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.