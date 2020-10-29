В Забайкалье начался суд над срочником Шамсутдиновым

Новости

Назван продукт, который зимой спасет от вирусов 07:34
В Минздраве рассказали о сроках завершения роста заболеваемости COVID-19 07:14
Посольство РФ осудило допрос российского журналиста спецслужбами США 07:07
Экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак приговорен к 17 годам тюрьмы 06:40
Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе 06:24
В США исчезли отправленные по почте документы о Байдене и его сыне 06:21
Медведь ранил разносчика газет в Японии 06:04
Самолет Air China из-за пассажирки экстренно приземлился в Ухане 05:50
Китаец попытался попасть в Приамурье по закрытому из-за COVID-19 мосту 05:37
Цукерберг выбрал способ поблагодарить персонал за работу в пандемию 05:28
Бразильские медики выявили случай повторного заражения коронавирусом 05:26
Назван срок подсчета голосов избирателей в Северной Каролине после выборов 04:49
Инфекционист назвал общие черты "испанки" и коронавируса 04:31
МЧС России направило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 04:25
Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков 03:54
Российские летчики ликвидировали пожары в горной Латакии 03:42
Власти Филадельфии ввели в городе комендантский час 03:35
Чрезвычайный комитет ВОЗ оценит ситуацию с распространением COVID-19 в мире 03:12
В небе над Аризоной во время выступления Трампа перехватили самолет 03:02
WSJ: Желающим попасть в США придется предоставить биометрические данные 02:42
Ураган "Зета" вызвал массовые отключения света в Луизиане 02:36
Семак объяснил замену Дзюбы в матче с "Боруссией" 02:22
Еще четыре региона Испании ушли на карантин из-за коронавируса 02:15
Трамп заявил, что не знает написавшего о нем скандальную статью экс-чиновника 02:03
В Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
29.10.2020 06:17
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье начался суд над срочником Шамсутдиновым

Текст: Юлия Гарднер

В Чите начались основные слушания по уголовному делу срочника Рамиля Шамсутдинова, который год назад застрелил восьмерых сослуживцев. Процесс проходит во Втором Восточном окружном военном суде.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат подсудимого Равиль Тугушев, сегодня пройдет отбор присяжных. Эта процедура может занять не один день. Коллегию сформируют в частично закрытом режиме, сам же суд будет открытым. Арест Шамсутдинова продлен до середины марта 2021 года.

Дело расстрелявшего восемь человек солдата рассмотрят присяжные

Напомним, ЧП произошло 25 октября 2019 года в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Шамсутдинов вместе с другими военнослужащими прибыл на смену караула и взял со стола четыре обоймы с 30 боевыми патронами. Зарядил табельное оружие - автомат АК-74М. Затем приказал сослуживцам лечь на пол и открыл огонь. Израсходовав первый магазин, присоединил к автомату второй и продолжил стрельбу. При этом, обнаружив, что некоторые до сих пор живы, выстрелил в них еще несколько раз.

Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан. Экспертиза признала его психически здоровым.

Свою вину он признал и подробно рассказал о случившемся. Причиной своего поступка назвал дедовщину.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

Главное сегодня

Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе
Инфекционист назвал общие черты "испанки" и коронавируса
WSJ: Желающим попасть в США придется предоставить биометрические данные
Путин рассказал о волнах коронавируса
Макрон выступил за диалог с Россией
Мошенники придумали новый способ облегчить кошелек доверчивых водителей
Видео
Видео
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей