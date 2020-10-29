В Забайкалье начался суд над срочником Шамсутдиновым

В Чите начались основные слушания по уголовному делу срочника Рамиля Шамсутдинова, который год назад застрелил восьмерых сослуживцев. Процесс проходит во Втором Восточном окружном военном суде.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат подсудимого Равиль Тугушев, сегодня пройдет отбор присяжных. Эта процедура может занять не один день. Коллегию сформируют в частично закрытом режиме, сам же суд будет открытым. Арест Шамсутдинова продлен до середины марта 2021 года.

Напомним, ЧП произошло 25 октября 2019 года в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Шамсутдинов вместе с другими военнослужащими прибыл на смену караула и взял со стола четыре обоймы с 30 боевыми патронами. Зарядил табельное оружие - автомат АК-74М. Затем приказал сослуживцам лечь на пол и открыл огонь. Израсходовав первый магазин, присоединил к автомату второй и продолжил стрельбу. При этом, обнаружив, что некоторые до сих пор живы, выстрелил в них еще несколько раз.

Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан. Экспертиза признала его психически здоровым.

Свою вину он признал и подробно рассказал о случившемся. Причиной своего поступка назвал дедовщину.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.