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29.10.2020 09:56
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье вегетарианку отправили на лечение за истощение дочери

Текст: Михаил Сухарев

Кисловодский городской суд решил отправить на принудительное лечение мать-вегетарианку, которая довела свою дочь до истощения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края, 46-летняя женщина ограничивала ребенка в питании.

- Женщина не исполняла должным образом свои обязанности по воспитанию малолетней дочери и ограничивала ее в необходимом для развития детского организма питании. Также, она не обеспечивала оказание малолетней своевременной медицинской помощи. Из-за этого здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, - говорится в сообщении прокуратуры региона.

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Суд признал вегетарианку виновной по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"). Теперь нерадивую мать направят в психиатрическую клинику для принудительного лечения.

Как сообщалось ранее, дочь у матери-вегитарианки забрали органы опеки в начале февраля этого года. Ребенку потребовалась срочная госпитализация, хотя женщина называла девочку "просто худенькой". Позднее женщину ограничили в материнских правах, а уголовное дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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