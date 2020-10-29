Предприниматели предложили создать в министерстве общественной безопасности Свердловской области структуру, которая "била бы по рукам" производителей и распространителей фальсифицированных и контрафактных стройматериалов.

- Я считаю, надо ужесточать законодательство в отношении таких компаний. Люди должны быть наказаны за осознанное применение некачественной продукции - они ставят под угрозу жизнь других. Отраслевые ассоциации пытаются с этим бороться, но вообще-то их основная задача - производить. Обеспечивать безопасность граждан должно государство, значит, такие полномочия можно передать правоохранительным органам или министерству общественной безопасности, если Ростехнадзору не хватает людей и инструментария, - комментирует инициативу президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

По словам директора СРО "Союз стройиндустрии Свердловской области" Юрия Чумерина, от фальсификаторов страдает не только потребитель, но и экономика добросовестного бизнеса. Будучи не в силах конкурировать по цене, он либо закрывается, либо тоже начинает гнать продукцию, не соответствующую нормативам. Самая опасная группа товаров с точки зрения дальнейшей эксплуатации - это некачественная огнезащитная изоляция, утеплитель и кабель. Если по нормативу металлоконструкция, покрытая изоляцией, должна выдерживать 1,5-2 часа открытого огня, то "состряпанная на коленке" - от силы полчаса. Некачественный утеплитель на стенах и кровле при пожаре начинает гореть и выделять углекислый газ - человеку достаточно пары вдохов, чтобы потерять сознание. Фальсификация цемента и щебня сказывается на устойчивости зданий. Зачастую этим грешат фирмы, участвующие в госзакупках: в погоне за выигрышем они демпингуют, а потом покупают стройматериалы подешевле - авось пронесет. А в результате фальсификат идет на возведение социальных объектов, что особенно опасно.

В Свердловской области в 2020 году провели аудит нескольких социальных объектов и впервые не обнаружили нарушений. Вся продукция отвечала заявленным параметрам

- Пока наиболее эффективным методом борьбы остается обязательная сертификация. Когда ее ввели для цемента, доля фальсификата по стране сократилась с 48 до 10 процентов. Свердловская область одной из первых собиралась внедрять еще и цифровую маркировку стройматериалов, но это довольно затратно, поэтому власти пока выжидают. Хотя других вариантов нет: сертификация, маркировка и входной контроль, - подчеркивает Чумерин. - Свердловские производители в этом заинтересованы в первую очередь, ведь до 70 процентов огнезащитной изоляции производится в нашем регионе, как и пять миллионов тонн цемента из 65 миллионов в целом по России.

В 2018-2019 годах Средний Урал участвовал в эксперименте по входному контролю кабельно-проводниковой продукции на объектах, возводимых за счет бюджета. Проект инициировали сами предприниматели, в него вошло десять регионов. Результаты мониторинга ужаснули: 82 процента продукции не отвечало нормативам ("Кабель не покатит", "Экономика Уральского округа" от 27.03.19). Проверяющие обнаружили сертификаты с истекшим сроком годности, выданные уже закрытыми лабораториями, отклонения проб от ГОСТов и техрегламента по огнестойкости и дымообразованию, критичное уменьшение толщины оболочки, сечения жилы, отсутствие маркировки. За мониторингом последовали карательные меры со стороны Росаккредитации и Росстандарта, что позволило переломить ситуацию.

- На сайте проекта "Кабель без опасности" размещен реестр всех выданных сертификатов. Российские лаборатории перестали оформлять протоколы без фактического проведения испытаний, как бывало раньше. Предпринимались попытки перенести этот вид деятельности в страны СНГ: Армению, Казахстан, но Росаккредитация по межгосударственным каналам старается такие факты купировать. Правда, очистка рынка породила другую проблему: добросовестные компании встали в очередь на испытания, так как лабораторий не хватает. К примеру, в УрФО нельзя оперативно сделать анализ - пробы отправляют либо в Сибирь, либо в Поволжье, а для стройки время критически важно, - объясняет Владимир Кашкин, руководитель ассоциации производителей и дистрибьюторов электротехники "Честная позиция".

Многие крупные предприятия готовы предоставить свои лаборатории, оснащенные современным оборудованием. К примеру, в Нижней Туре производитель установил печи для испытаний огнезащитной изоляции и мог бы принимать пробы со всей страны, однако по закону такие структуры должны быть неаффилированы, то есть находиться за пределами завода и не в структуре бизнеса. Чтобы выданные ими сертификаты признавались другими игроками рынка, нужно менять федеральное законодательство.

Несмотря на то что пилотный проект завершился, его инициаторы вместе с правительством Свердловской области в 2020 году продолжили работу. Провели аудит нескольких социальных объектов - строящихся школ и академии волейбола - и впервые не обнаружили нарушений. Вся продукция отвечала заявленным параметрам.

- Но я не уверен, что ситуация не откатится назад, если снять контроль. Систему необходимо менять в корне, - рассуждает Владимир Кашкин. - В этом году мы запустили новый проект, теперь уже с дистрибьюторами стройматериалов: входной контроль они проводят прямо на складах. Полученная информация поступает в электронную базу - это избавит подрядчиков от необходимости проводить дополнительную проверку. Пока экспертизе подвергается только кабельно-проводниковая продукция, но на очереди светотехническая и автоматические выключатели.

Кроме того, борцы с фальсификатом уповают на новый КоАП: его проект как раз обсуждается в Госдуме. Предположительно, в документе появятся оборотные штрафы за выпуск фальсификата и контрафакта. Правда, эта норма вызвала дебаты: не все депутаты уверены в целесообразности жестких мер в непростой экономической ситуации. С другой стороны, они показали высокую эффективность в топливной сфере.