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29.10.2020 19:13
Рубрика: Происшествия

Вдову погибшего в Петербурге рэпера Картрайта оставили под стражей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Марина Кохал, вдова погибшего при загадочных обстоятельствах рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) еще два месяца будет находиться под арестом. Соответствующее постановление вынес Смольнинский районный суд Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Судебное заседание получилось очень жарким. Дело в том, что до сих пор официально не объявлено, что стало причиной смерти Картрайта. Тело музыканта, напомним, было расчленено и оперативно получить информацию о причинах смерти мужчины следователи не смогли. Тогда была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ее результаты пока не озвучиваются, более того, как утверждают защитники Кохал, их с материалами экспертизы также до сих по не ознакомили. На судебном заседании один из адвокатов Кохал заявил, что причина смерти артиста - сердечный приступ.

Собственно, на этом строится позиция защиты: Картрайт умер своей смертью, Кохал хотела скрыть, что муж скончался, а потому расчленила тело. Следственный комитет полагает, что Картрайт был убит своей женой. А то, что она сделала с телом супруга, имело целью скрыть следы преступления.

Тем не менее на основании имеющихся материалов суд счел возможным продлить Кохал арест до 30 декабря 2020 года.

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