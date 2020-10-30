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30.10.2020 02:16
Рубрика: В мире

Прокурор озвучил новые подробности трагедии в соборе в Ницце

Нож, Коран и два мобильных телефона нашли у совершившего нападение на прихожан в церкви Ниццы, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Фото: Reuters
В Ницце экстремист зарезал трех человек

"Внутри церкви была найдена сумка, оставленная злоумышленником, с его личными вещами. Ряд с сумкой были обнаружены два ножа, которые не были использованы нападавшим", - цитирует прокурора РИА Новости.

Жертвами атаки злоумышленника стали трое: две женщины и мужчина. Тела двух жертв были найдены внутри церкви. Речь идет о женщине 60 лет, у который было перерезано горло, она была практически обезглавлена, и мужчине 55 лет, которому также были нанесены глубокие раны в области горла. Еще одна женщина 44 лет скончалась от нанесенных ей ранений около церкви, сообщил Жан-Франсуа Рикар.

Напомним, нападение произошло накануне в церкви Нотр-Дам в Ницце. Виновника оперативно задержали стражи порядка. Он уже начал давать показания. Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что убийство людей в храме в Ницце нельзя оправдать никакими дискуссиями о карикатурах в СМИ. Реагируя на произошедшее во Франции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков акцентировал, что "недопустимо оскорблять чувства верующих, но и убивать людей нельзя. И то, и другое недопустимо абсолютно".

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