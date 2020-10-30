Россияне назвали самых страшных персонажей фильмов ужасов

Портал "Кино Mail.ru" провел опрос среди своих пользователей и выяснил, кого из персонажей фильмов ужасов россияне считают самым страшным.

Первое место с 23 процентами голосов занял Фредди Крюгер - запоминающийся злодей серии хорроров "Кошмар на улице Вязов".

На второй строчке клоун Пеннивайз из экранизаций романа Стивена Кинга "Оно".

"Устрашающую" бронзу взял Джиперс Криперс, на счету которого три одноименных номерных фильма.

Следом в списке идет страшная девочка из фильма "Звонок", а замыкает пятерку жутких злодеев гениальный маньяк Ганнибал Лектер.

Отмечается, что 45% респондентов любят жанр фильмов ужасов, а 13% считают подобные ленты забавными.

Всего были опрошены 8 тысяч посетителей ресурса.