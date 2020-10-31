В Челябинске после взрыва в больнице 13 человек попали в реанимацию

Новости

"Времена года" в столице могут оштрафовать на 300 тысяч рублей 17:16
Болгария угрожает блокировкой переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС 17:07
Анонс новой песни AC/DC за день посмотрели более 450 тысяч зрителей 16:43
"Рубин" обыграл "Арсенал" в матче 13-го тура РПЛ 16:29
В Екатеринбурге умер советник гендиректора УГМК 16:17
Режиссер "Прочь" займется ремейком "Людей под лестницей" Крэйвена 15:52
Названы стартовые составы "Спартака" и "Ростова" на матч РПЛ 15:41
Видео: из-под завалов в Измире извлекли "мяукающую" женщину 14:47
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство 14:43
Стоимость биткоина превысила 14 тысяч долларов впервые с января 2018-го 14:37
Власти Греции объявили о частичном локдауне 14:26
Сергей Миронов предложил решение вопроса с "алиментщиками" 14:20
Сын Стивена Кинга снимет продолжение "Максимального ускорения" 13:30
По факту взрыва в челябинской больнице возбуждено дело 13:10
Власти Подмосковья назвали условия самоизоляции для пожилых 13:00
Воробьев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса 12:50
В Подмосковье вернули обязательную самоизоляцию для пожилых 12:44
МИД прокомментировал обращение премьер-министра Армении Николы Пашиняна 12:44
Одна из моделей Volkswagen ушла с российского рынка 12:25
Королеву Анну Болейн в историческом сериале сыграет чернокожая актриса 12:17
Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика 12:01
В Челябинске эвакуировали пациентов больницы, где произошел взрыв 11:37
Костюмы из "Короны" и "Хода королевы" представили на виртуальной выставке 11:34
Россия подала заявку на проведение матчей молодежного ЧЕ-2021 по футболу 11:26
В музее морского флота открылась выставка "Морская династия фон Эссенов" 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
31.10.2020 17:03
Рубрика: Происшествия

В Челябинске после взрыва в больнице 13 человек попали в реанимацию

Текст: Анатолий Меньшиков

Из 58 пациентов, эвакуированных после взрыва баллонов на кислородной станции челябинской больницы № 2, сейчас под наблюдением врачей-реаниматологов находятся 13 человек, в том числе трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: Агентство чрезвычайных новостей/vk.com
По факту взрыва в челябинской больнице возбуждено дело

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В транспортировке были задействованы 19 бригад скорой помощи, включая четыре реанимационных бригады, а также две бригады медицины катастроф.

"Все пациенты под наблюдением медиков, им розданы пледы, нуждающиеся обеспечены кислородом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ЧП произошло в субботу днем: станция, обеспечивающая медучреждение кислородом, загорелась и взорвалась. Как сообщили в МЧС, причиной могла послужить разгерметизация баллона объемом в два куба. Были эвакуированы 158 пациентов больницы, всех их распределили по другим базам города.

Губернатор Алексей Текслер заявил о необходимости тотальной проверки всей кислородной инфраструктуры медицинских учреждений региона и сообщил о введении режима ЧС на муниципальном уровне.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

По факту взрыва в челябинской больнице возбуждено дело
Посольство РФ призвало США задуматься над инициативой Путина по разоружению
В Крыму введут особые условия для инвесторов
Россия подала заявку на проведение матчей молодежного ЧЕ-2021 по футболу
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Мошенники придумали новый способ облегчить кошелек доверчивых водителей
Видео
Видео
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей