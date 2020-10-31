В Челябинске после взрыва в больнице 13 человек попали в реанимацию

Из 58 пациентов, эвакуированных после взрыва баллонов на кислородной станции челябинской больницы № 2, сейчас под наблюдением врачей-реаниматологов находятся 13 человек, в том числе трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В транспортировке были задействованы 19 бригад скорой помощи, включая четыре реанимационных бригады, а также две бригады медицины катастроф.

"Все пациенты под наблюдением медиков, им розданы пледы, нуждающиеся обеспечены кислородом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ЧП произошло в субботу днем: станция, обеспечивающая медучреждение кислородом, загорелась и взорвалась. Как сообщили в МЧС, причиной могла послужить разгерметизация баллона объемом в два куба. Были эвакуированы 158 пациентов больницы, всех их распределили по другим базам города.

Губернатор Алексей Текслер заявил о необходимости тотальной проверки всей кислородной инфраструктуры медицинских учреждений региона и сообщил о введении режима ЧС на муниципальном уровне.