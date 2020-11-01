Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 43 человек

Скончались еще четыре человека, получившие травмы во время недавнего землетрясения на западе Турции. Общее число погибших составляет 43 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Спасатели в Измире разбирают завалы девяти разрушенных зданий.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу, 30 октября, в 13:51 по местному времени. Эпицентр находился в Эгейском море. Толчки ощущались в Афинах и Стамбуле. В Измире разрушены минимум 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами, оказались затоплены прибрежные улицы города Сеферихисар.

На греческом острове Самос два человека погибли и 20 получили ранения. В Турции травмированы 896 человек.