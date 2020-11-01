Гассиев нокаутировал "Албанского Тайсона" в дебютном бое в тяжелом весе

Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе, нокаутировав албанца Нури Сефери в самом начале первого раунда.

В субботу в Сочи прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стало возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева. С момента последнего боя против Александра Усика прошло почти два года. Россиянин после того поражения перешел в самую тяжелую весовую категорию, но его дебют постоянно откладывался.

В Сочи Гассиев должен был биться с американцем Кевином Джонсоном, но тот после громких обещаний неожиданно отказался от поединка. В итоге на замену был вызван известный албанец Нури Сефери, по прозвищу "Албанский Тайсон".

43-летний Сефери продержался недолго. Уже в самом начале боя он пропустил мощнейший удар Гассиева, но сумел подняться, однако рефери решил не продолжать поединок. В итоге техническим нокаутом победил Гассиев.

На счету россиянина стало 27 побед и одно поражение.