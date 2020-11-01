Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса

При проведении вакцинации от нового коронавируса медики учитывают как общие, так и индивидуальные противопоказания каждого конкретного человека. Если таковые обнаружатся, с прививкой придется повременить, заявил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, иммунолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Основными неблагоприятными факторами для вакцинации являются обострение любых хронических заболеваний или возникновение "острых состояний", в том числе ОРВИ, гриппа, инфекций. В таком случае человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации, считает специалист. Решение о проверке иммунного статуса перед вакцинацией принимает врач иммунолог-аллерголог после обследования конкретного пациента.

Также Георгий Викулов отметил, что у примерно одного процента населения необходимый ответ на вакцину может не возникнуть вовсе. Грубо говоря, прививку их организм не воспримет. К таким относятся граждане с иммунодефицитными состояниями. Помимо этого, сбои могут возникать и по техническим причинам - многое зависит от правильности проведения самой иммунизации, от стабильности и активности вакцины.

Как сообщала "РГ", уже в ближайший месяц в Москве может начаться массовая вакцинация от коронавируса. В данный момент полным ходом идут испытания первой зарегистрированной в мире вакцины "Спутник V", в них в общей сложности примут участие 40 тысяч добровольцев. На днях к испытаниям подключилась первая группа пожилых добровольцев, самому возрастному из них 82 года.