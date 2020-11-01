В Челябинске проверят все кислородные установки после взрыва в больнице

Кислородные установки стационаров региона, в которых лечат больных с коронавирусом, проверят на обеспечения норм технической безопасности. Особое внимание будет уделено недавно смонтированному оборудованию. Об этом накануне заявил на брифинге челябинский губернатор Алексей Текслер.

Эксперты не исключают, сообщил глава области, что причиной возгорания и взрыва на кислородной станции городской больницы № 2 стали как раз "нарушения при монтаже дополнительного оборудования". Производились же работы сравнительно недавно. К экстренной проверке таких объектов привлекут сотрудников Ростехнадзора и правоохранителей.

Из пострадавшего госпиталя, напомним, вчера эвакуировали всех пациентов - 158 человек. Они размещены в других стационарах регионального центра. В них будет трудиться и часть сотрудников горбольницы, пока ее отдельные помещения ремонтируют.