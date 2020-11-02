АвтоВАЗ ввел частичную шестидневку

На АвтоВАЗе ввели частичную шестидневку в текущем месяце. Соответствующий приказ опубликовал паблик "Нетипичный АвтоВАЗ".

Ранее на заводе лишь прорабатывали возможность введения "чёрных" суббот в ноябре. Продлению шестидневке могли помешать перебои с поставками комплектующих для продукции.

На производстве ПАП B0 (выпускают Lada Xray и Largus, Renault Logan и Sandero) будет организована работа в праздничный день 4 ноября и в субботу 28 ноября. Конвейер Lada Granta и Datsun запустят в субботу 21 ноября, линия сборки Lada 4х4 заработает также в субботу 28 ноября. Продолжительность дополнительных дневных смен составляет 10 часов.

Сотрудники к производству в выходные дни и праздничный день привлекаются с соблюдением ограничений и требований Трудового кодекса России. Компенсация за труд в вышеупомянутые дни будет осуществляться в соответствии с коллективным договором (по двойному тарифу).

Напомним, с начала будущего года АвтоВАЗ может ввести четырёхдневку из-за прогнозируемого падения продаж новых автомобилей на российском рынке. Данная мера позволит избежать массовых сокращений персонала.