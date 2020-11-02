Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.11.2020 09:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai подтвердила планы создать конкурента Toyota Land Cruiser 300

Текст: Константин Руссов
Фото: Борис Захаров/РГ Фото: Борис Захаров/РГ
Фото: Борис Захаров/РГ

В компании Hyundai настроены оптимистично: ломать стереотипы и свергать заслуженных лидеров рынка с их трона. В качестве своей решимости корейцы приводят в пример успешные Hyunda i30 N, выставленный против Volkswagen Golf GTI, и iLoad - конкурента Toyota HiAce. Появление идеального внедорожника, каковым многие считают Toyota Land Cruiser, - вопрос времени.

Фото: скриншот с auto.ru
Топ-6 японских спорткаров из компьютерных игр: сколько они стоят сегодня

"Мы изучаем всё, что может являться перспективным проектом в глобальном масштабе, - сказал в беседе с CarsGuide Эндрю Туитахи, генеральный менеджер модельной линейки Hyundai Australia. - Здесь (в Австралии - прим. "РГ") есть рынок, но мы имеем множество серьёзных проблем с выводом большого рамного внедорожника. Тем не менее, многие из них можно преодолеть".

В компании, как заявил глава глобального управлениями продуктами Hyundai Лоренц Глааб ещё в прошлом месяце, следят за ситуацией, и, если в сегменте есть перспективы, приступают к активным действиям.

Известно, что конкурент Toyota Land Cruiser 300, премьера которого состоится в сентябре 2021 года, получит шасси рамного типа, двигателем станет 278-сильная турбодизельная "шестёрка", которая дебютировала на Genesis GV80.

Сроки появления рамного внедорожника Hyundai по-прежнему не называются.

#Toyota #Hyundai