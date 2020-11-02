Hyundai подтвердила планы создать конкурента Toyota Land Cruiser 300

В компании Hyundai настроены оптимистично: ломать стереотипы и свергать заслуженных лидеров рынка с их трона. В качестве своей решимости корейцы приводят в пример успешные Hyunda i30 N, выставленный против Volkswagen Golf GTI, и iLoad - конкурента Toyota HiAce. Появление идеального внедорожника, каковым многие считают Toyota Land Cruiser, - вопрос времени.

"Мы изучаем всё, что может являться перспективным проектом в глобальном масштабе, - сказал в беседе с CarsGuide Эндрю Туитахи, генеральный менеджер модельной линейки Hyundai Australia. - Здесь (в Австралии - прим. "РГ") есть рынок, но мы имеем множество серьёзных проблем с выводом большого рамного внедорожника. Тем не менее, многие из них можно преодолеть".

В компании, как заявил глава глобального управлениями продуктами Hyundai Лоренц Глааб ещё в прошлом месяце, следят за ситуацией, и, если в сегменте есть перспективы, приступают к активным действиям.

Известно, что конкурент Toyota Land Cruiser 300, премьера которого состоится в сентябре 2021 года, получит шасси рамного типа, двигателем станет 278-сильная турбодизельная "шестёрка", которая дебютировала на Genesis GV80.

Сроки появления рамного внедорожника Hyundai по-прежнему не называются.