Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября

Второй сезон сериала "Метод"

Первый канал, 8 ноября, 22.00

После смерти Меглина прошел год, но Есеня не может и не хочет ни о чем забывать. Она пытается начать жить заново: рядом с ней муж, подрастает дочь, но всё, о чем она мечтает - это поскорее вернуться к работе. Такой шанс предоставляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека. Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Метод Меглина. Главные роли сыграли Константин Хабенский, Паулина Андреева, Александр Петров. Режиссер Александр Войтинский.

Новый сезон остросюжетной мелодрамы "Скорая помощь"

НТВ, 2 ноября, 21.20

Главного героя - Константина Кулыгина, в прошлом водителя бригады скорой помощи, а ныне квалифицированного врача - сыграл Гоша Куценко. В финале второго сезона Кулыгина приглашают на экзамен в сертификационную комиссию. Он успешно его сдает и готовится стать врачом в бригаде "Скорой помощи". Но довести дело до конца Косте так и не удается - он пропадает. В третьей части история продолжит развиваться. Кулыгин, Рая, Арефьева, Ломагин, Рыков, Ушаков столкнутся с препятствиями и на работе, и в в личной жизни...

Сериал "Рецепты семейного счастья"

"Россия 1", 5 и 6 ноября, 14:55

Главная героиня Алена - жизнерадостный человек, привыкший всем помогать. Она работает в крупной компании, а по вечерам занимается танцами. Вот только с личной жизнью героине не везет. После очередной неудачи Алена решает вернуться в родной город, где дает объявление в газету: "Если Вам плохо, если Вам не с кем поговорить, звоните". И с этого момента оказывается в водовороте чужих историй, которые влияют на ее собственную жизнь. В ролях: Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Елена Плаксина, Сергей Комаров и другие.

Неделя сериала "Анна-детективъ" в программе "Мой герой"

"ТВ Центр", 2-6 ноября, 13.40

Всю неделю в гостях у Татьяны Устиновой актеры популярного телесериала (в эфир как раз выходят новые серии второго сезона). Дмитрий Фрид, Александра Никифорова, Андрей Лукьянов и Елена Полякова расскажут, как пришли в профессию, чем лично для них стал проект "Анна-детективъ" и много личных интересных историй.

Новый сезон сериала "Родители"

"Супер", 2 ноября, 20.00

По сюжету, в большой семье Соколовых появляется еще один мальчик - у Тимофея и Полины родился сын. К семье присоединилась бабушка в исполнении актрисы Ольги Волковой. В актерском составе произойдут и другие изменения: вместо Алексея Юрченко роль младшего сына в "Родителях" исполнит Артем Башенин ("Ералаш", "Семейный бизнес", "Приличные люди", "Универ", "Новый человек").

Американский документальный фильм "Звуки улиц: Новый Орлеан - город музыки"

Первый канал, 6 ноября, 00.25

Режиссер Майкл Мёрфи. В ленте через призму музыки показана культура Нового Орлеана. В ней принимает участие номинант на премию "Оскар" и шестикратный обладатель премии "Грэмми" - джазовый трубач Теренс Бланшар.

Премьера документального фильма "Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги"

"ТВ Центр", 3 ноября, 23:05

"Резать к чертовой матери!" - эта фраза из фильма, в котором блестяще сыграла Римма Маркова, была девизом жизни актрисы. Она резала правду-матку всем без разбору: прогоняла мужей, часто ссорилась с коллегами… И был только один человек, который мог выдержать ее прямолинейный характер и даже дать сдачи, - Нонна Мордюкова. Всю жизнь они были конкурентками, дружили и ссорились взахлеб, пристально следили за успехами и драмами друг друга.

Документальный фильм "Личный фронт красных маршалов"

"ТВ Центр", 5 ноября, 23:05

Великие советские военачальники неизменно побеждали в самых суровых битвах. А тем временем в их личном тылу порой происходили события столь сокрушительные, что и врагу не пожелаешь. Сколько внебрачных детей было у Михаила Тухачевского? Почему маршал Семен Тимошенко отрекся от родной дочери? Какие доносы строчила супруга маршала Жукова? Первая жена покончила с собой, вторую посадили - что за злой рок преследовал Семена Буденного в семейной жизни? Об этом и другом - в фильме.

Документальный фильм "Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино"

"ТВ Центр", 7 ноября, 10:35

Первым яркий комедийный талант актера отметил режиссер Эльдар Рязанов. В его "Гусарской балладе" Яковлев - эталон гусара. Но совладать с актером на съемках Рязанову было непросто: Яковлев все время импровизировал, нарушая в кадре только что отрепетированные сцены. Все самые знаменитые фразы его героев: Ипполита и царя Ивана Васильевича - тоже чистая импровизация актера. Ему было просто тесно в рамках сочиненного кем-то текста. Актер признавался, что в детстве рос примерным мальчиком, но, став взрослым, от души похулиганил и в кино, и в жизни...

Документальный фильм "Душа Америки"

"Амедиатека", 3 ноября

Основан на одноименном бестселлере Джона Мичема - президентского биографа, писателя, журналиста, историка, удостоенного Пулитцеровской премии. Он предлагает свое своевременное мнение о текущем политическом и историческом моменте страны, исследуя ее прошлое. Основное внимание уделяется ключевым событиям, таким как движение за избирательное право женщин, заключение американцев японского происхождения во время Второй мировой войны, маккартизм и борьба за принятие закона о гражданских правах в 1960-х годах.

Документальный проект "Скажи: Нет"

Dомашний, с 7 ноября, 23.00

Известная певица, домохозяйка из Сургута, фитнес-тренер, успешная актриса и руководитель бизнеса - что у них может быть общего? Они все подвергались домашнему насилию, стали жертвами избиения со стороны самых близких людей. В проекте - истории героинь, боровшихся за свои права и жизнь и сумевших спастись. Их дополнят комментарии профессиональных психологов, социологов, экспертов: адвоката Павла Астахова, телеведущей Оксаны Пушкиной, создателя фонда "Насилию.нет" Анны Ривиной и других. В проекте зрители также увидят ежедневную работу кризисного центра "Дом-убежище" и фонда "Ты не одна".

Проект "Россия вне зоны доступа"

"Моя Планета", с 4 ноября

Ведущий - блогер и путешественник Михаил Ронкаинен - этой осенью отправится к самой удаленной части Северной Осетии, попытается добраться до знаменитого ледника Караугом, раскроет тайну заколдованного озера Смердячье в Подмосковье, отправится в Ленинградскую область на малоизвестный остров Маячный, а также посетит загадочный Вепсский лес, где дотронется до священного камня. Первая серия проекта "Россия вне зоны доступа. Ледник Караугом" создана телеканалом "Моя Планета" при поддержке Русского географического общества. На ключевых точках своего маршрута Михаил будет клеить специальные стикеры для того, чтобы каждый путешественник смог повторить его маршрут. Для телезрителей предусмотрены QR-коды с координатами местоположения ведущего, которые можно сканировать прямо с экрана и сохранять весь путь в своем гаджете.

Четвертый сезон программы "Большой балет"

"Россия К", 4 ноября, 17:30

Победителей ждет главный приз - "Хрустальный пуант". За звание "Лучшая балерина", "Лучший танцовщик" и "Лучшая пара" поборются восемь пар молодых артистов балета из Мариинского театра, Государственного театра оперы и балета Республики Коми, Бурятского, Башкирского, Красноярского, Саратовского, Воронежского и Екатеринбургского театров оперы и балета. Шесть конкурсных программ: каждая пара танцует шесть номеров. Пять из них - дуэты, одна программа - сольная, где каждый участник показывает по одной вариации или номеру. Тема первого выпуска - "Визитка". В жюри - Диана Вишнева, Фарух Рузиматов, Алексей Мирошниченко, Денис Матвиенко. Куратор проекта - Софья Гайдукова. Ведущие: Светлана Захарова и Ильдар Абдразаков.

Юбилей Аллы Суриковой

6 ноября кинорежиссеру, сценаристу, педагогу, народной артистке России исполняется 80 лет. "Суета сует", "Будьте моим мужем", "Ищите женщину", "Человек с бульвара Капуцинов" - жанру комедии Алла Сурикова не изменяет долгие годы. В его поддержку она даже организовала фестиваль "Улыбнись, Россия!". Документальный фильм "Человек с бульвара Капуцинов". Билли, заряжай!" - в эфире 6 ноября в 19:45. Спустя более чем 30 лет Алла Сурикова, Михаил Боярский, Леонид Ярмольник, Александр Иншаков вспоминают истории со съемок картины, которую за год проката посмотрели 60 миллионов зрителей. 6 ноября в 20:25 (повтор 7 ноября в 8:15) канал покажет сам фильм "Человек с бульвара Капуцинов".

Продолжение проекта "Уроки русского. Чтения"

"Россия К", 2, 3 и 5 ноября, 19:00

Сергей Урсуляк, Юлия Ауг и Даниил Спиваковский читают Михаила Зощенко, Тэффи, Афанасия Фета. В начале каждого выпуска его герои делятся своими мыслями о произведениях писателей.

Новые выпуски развлекательного шоу "Дело было вечером"

СТС, 8 ноября, 23:00

В каверзных конкурсах ведущего Михаила Шаца примут участие Марина Александрова, Александр Цыпкин, Manizha, Александр Агранович, Анна Плетнева, Катя IOWA, "Квартет И", Надежда Михалкова, Глюкоза, Митя Фомин, Ирина Слуцкая, Алиса Гребенщикова, Юлия Михалкова, Алена Бабенко, Шура и другие актеры, музыканты, писатели и блогеры. В каждом выпуске встречаются две команды звезд под руководством капитанов - обычных зрителей, прошедших кастинг.

Фото: СТС

Сериал "Ромул"

more.tv, 7 ноября

Масштабный исторический 10-серийный проект о зарождении Рима. Два города были воссозданы на основе исторических исследований. Тысячи статистов, более 700 каскадеров привлечены к съемкам. Специально для сериала были изготовлены сотни единиц оружия того времени. Действие разворачивается в 8 веке до нашей эры. В центре сюжета - истории трех людей, решивших самим распорядиться своей жизнью, а не безропотно подчиниться судьбе. Актеры в сериале говорят на латыни.

Фото: more.tv

Сериал-медитация "Мир безмятежности"

Амедиатека, с 1 ноября

В этот день зрителям будут доступны пять серий. Расслабляющие сказки для уставших взрослых. Микс специально разработанных сюжетов, завораживающей музыки и кадров уносит в другой мир и дарит умиротворение. Истории озвучены голосами звезд: Николь Кидман, Киану Ривз, Кейт Уинслет, Люси Лью и других. На русском языке - серии в дубляже Равшаны Курковой, Никиты Ефремова, Оксаны Фандеры, Маши Мировой и Даниила Страхова.

Сериал "Хороший доктор", 4 сезон

Амедиатека, с 3 ноября

Новый сезон посвящен кризису, в который погрузилась Америка из-за пандемии. Создатели решили взять курс на самую актуальную тему наших дней после того, как у одного из ведущих актеров сериала Дэниэла Дэ Кима был обнаружен коронавирус. Но, конечно, будут и другие важные изменения: например, известно, что в четвертом сезоне один из постоянных героев покинет сериал.

Сериал "Лунная база 8"

Амедиатека, с 8 ноября

Космическая комедия от создателей "Портландии" рассказывает историю трех астронавтов, которые без конца тренируются в симуляторе лунной базы NASA. Они очень хотят попасть на реальную миссию. В главных ролях - инди-иконы Тим Хайдекер и Фред Армисен, а также Джон Си Райли (кроме того, все трое выступили и в качестве сценаристов).

Телепремьеры

Не забываем о хорошем кино. Канал "Россия 1" входит в позднюю осень с телепремьерами таких отечественных картин, как "Холоп", режиссер Клим Шипенко (4 ноября, 21:30); "На районе", Ольга Зуева (4 ноября в 01:40); "От печали до радости", Эдуард Парри (5 ноября в 21:20) и "Абриколь", Дмитрий Корявов (4 ноября в 11:30).

Телеканал фильмов для всей семьи "Киносемья" впервые на российском ТВ покажет мультфильм от студии Pixar "Вперед" (2 ноября, 20.15).

"Киноужас" "отпразднует Международный день вампира. 8 ноября 1431 года родился князь Влад III Цепеш, вошедший в историю как Дракула. Также 8 ноября 1847 года родился классик английской литература Брэм Стокер - автор легендарного готического романа ужасов "Дракула". В этот день с 17.00 на канале фильмы "Впусти меня", "Блэйд", "Блэйд 2" и "Пастырь".