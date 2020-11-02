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02.11.2020 11:20
Рубрика: Спорт

Макгрегор признал Нурмагомедова лучшим бойцом в UFC

Текст: Максим Домчев
Бывший обладатель поясов чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор признал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом организации.

Ранее Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона в легком весе в поединке против Джастина Гэтжи, возглавил рейтинг сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Это вызвало бурную реакцию: одни согласились с этим, другие - нет. Свое мнение высказал и Макгрегор, ранее становившийся чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях и проигравший россиянину титульный бой. Несмотря на неоднократную критику Нурмагомедова, Макгрегор поставил Нурмагомедова на первое место.

Фото: Getty Images/UFC/ РИА Новости
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"Он феноменальный боец-грепплер. Сейчас он лучший в этом виде спорта. Но у меня есть на это ответ, и они об этом знают" - написал ирландец в Twitter.

Сам Макгрегор неоднократно вызывал Нурмагомедова на реванш, однако российский боец не принимал эти вызовы. Свой следующий бой ирландец должен провести в начале 2021 года против Дастина Порье.

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