Макгрегор признал Нурмагомедова лучшим бойцом в UFC

Бывший обладатель поясов чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор признал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом организации.

Ранее Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона в легком весе в поединке против Джастина Гэтжи, возглавил рейтинг сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Это вызвало бурную реакцию: одни согласились с этим, другие - нет. Свое мнение высказал и Макгрегор, ранее становившийся чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях и проигравший россиянину титульный бой. Несмотря на неоднократную критику Нурмагомедова, Макгрегор поставил Нурмагомедова на первое место.

"Он феноменальный боец-грепплер. Сейчас он лучший в этом виде спорта. Но у меня есть на это ответ, и они об этом знают" - написал ирландец в Twitter.

Сам Макгрегор неоднократно вызывал Нурмагомедова на реванш, однако российский боец не принимал эти вызовы. Свой следующий бой ирландец должен провести в начале 2021 года против Дастина Порье.