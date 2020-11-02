У главы Челябинска диагностировали пневмонию

У градоначальницы Челябинска Натальи Котовой диагностирована внебольничная пневмония. Она продолжает работу дистанционно, сообщили в понедельник в администрации Челябинска.

- Однако тесты на COVID-19 дали отрицательные результаты. Глава города лечится и работает дистанционно, - пояснили в пресс-службе мэрии.

В начале октября коронавирусом заразился вице-губернатор Анатолий Векшин, мэр Магнитогорска Сергей Бердников и министр спорта Леонид Одер. Изолировался из-за подозрения на заболевания глава минфина Андрей Пшеницын.

Кстати

Распространение нового вируса в Челябинской области продолжает бить весенние рекорды. За последние сутки выявлено 169 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших превысило 20,6 тысячи человек. Выздоровели и выписали из больниц 15,1 тысячи пациентов. Скончались 653 южноуральца.

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