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Рубрика: Общество

Россия выпустит новые ракетные двигатели на экспорт в 2022 году

О выпуске новых двигателей РД-182 и РД-120МС для перспективных российских и зарубежных космических ракет в 2022 году сообщает портал "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса"). Их разработка ведется с 2019 года.

Фото: Любовь Голубева / ТАСС
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"Прототипом для этих двигателей служит РД-120 разработки НПО Энергомаш, который использовался на второй ступени ракеты "Зенит". Сейчас Россия поставляет на экспорт двигатели РД-180 и РД-181 для американских ракет Atlas и Antares", - приводит подробности РИА Новости.

Президент американской компании United Launch Alliance Тори Бруно назвал российские двигатели РД-180 "технологическим чудом". США c 1997 года используют в своих ракетах российские двигатели. На сегодняшний день состоялось уже 85 пусков ракет семейства "Атлас", укомплектованных РД-180, и все они были успешными, а вот попытки американцев создать собственные аналоги российских двигателей пока терпят крах.

Ранее сообщалось о разработке концепции сверхтяжелой космической ракеты-носителя "Лидер" для полетов к Луне и Марсу. Этим занимаются эксперты Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева. Согласно документам, базовый вариант "сверхтяжа" - должен иметь два боковых блока первой ступени с кислородно-керосиновыми двигателями РД-171М и центральный блок второй ступени с водородными двигателями РД-0120.

Выводимая головная часть ракеты должна включать разгонный блок, межорбитальный буксир и пилотируемый корабль "Орел". Грузоподъемность "Лидера", по расчетам специалистов ГРЦ, составит 53 тонны на низкую опорную орбиту, общая масса ракеты будет достигать 1 143 тонн. Высота носителя вместе с установленным "Орлом" составит 91 метр.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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