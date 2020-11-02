Указ главы Республики Саха (Якутия) от 30 октября 2020 года № 1489 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2020 г. № 14-00-02/68-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 11:

а) абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.) и Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) (Сивцев М.П.) обеспечить профилактическое медицинское наблюдение за несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися на территории городских или сельских поселений Республики Саха (Якутия) в каникулярное время, в том числе с привлечением медицинских работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в течение 14 календарных дней со дня прибытия.";

б) подпункт "3" признать утратившим силу;

2) пункты 5, 12, 20, 21 признать утратившими силу.

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив в пункте 1 слова "30 октября 2020 года" словами "30 ноября 2020 года".

3. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) в пункте 2.2:

а) абзац первый после слов "транспорта и такси" дополнить словами ", на закрытых парковках, в лифтах";

б) абзац пятый дополнить словами "и мест массового пребывания людей, а также на открытом воздухе при скоплении более 10 человек.";

2) пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:

"с 31 октября по 9 ноября 2020 года;

с 10 по 23 ноября 2020 года;

с 24 по 30 ноября 2020 года.";

3) дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:

"2.4. Лицам, прибывающим в Республику Саха (Якутия) всеми видами транспорта на сезонные работы, для работы по вахтовому методу, обеспечить изоляцию сроком на 14 календарных дней со дня прибытия по месту назначения, определяемому работодателем.";

4) пункт 3.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) проводить генеральную и санитарную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств:

а) предприятия оптовой и розничной торговли, общественного питания и сферы бытовых услуг:

помещений площадью свыше 400 кв. м - по понедельникам с 08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов;

помещений площадью менее 400 кв. м - по воскресеньям с 08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов;

б) иные организации - каждое воскресенье.";

5) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:

"3.2. Организации торговли и оказания бытовых услуг населению, чья деятельность не приостановлена правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия), обязаны обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), не допускать обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).";

6) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

"3.3. Все работодатели, осуществляющие деятельность на территории Республики Саха (Якутия), обязаны:

1) обеспечить изоляцию работников, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия) из других субъектов Российской Федерации на сезонные работы, для работы по вахтовому методу, на срок 14 календарных дней со дня прибытия и сообщать об этом в отраслевое министерство или ведомство Республики Саха (Якутия);

2) организовать за счет собственных средств встречу работников, прибывающих на сезонные работы, для работы по вахтовому методу, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и направление их к месту изоляции на срок 14 календарных дней;

3) представлять уведомления в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) о прибывающих организованных группах работников за пять дней до прибытия;

4) при использовании вахтового метода работы:

организовать на месте формирования вахты, а в случае невозможности - на месте выполнения работ, обсерватор для изоляции лиц, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия);

обеспечить в течение 5 календарных дней со дня прибытия работников на территорию Республики Саха (Якутия) проведение осмотра врачом и двукратного лабораторного тестирования работников методом полимеразной цепной реакции (далее - метод ПЦР) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и иммуноферментный анализ (далее - ИФА) на наличие антител IgM и IgG.

В отношении лиц с отрицательным результатом исследования методом ПЦР, отсутствием антител IgM и наличием антител IgG, при отсутствии клинических симптомов новой коронавирусной инфекции (COVID-19) допускается сокращение срока обсервации и направление к месту трудовой деятельности по результатам осмотра врачом и лабораторных исследований.

В отношении лиц с положительным результатом исследования методом ПЦР и/или при наличии антител IgM, с отрицательным результатом исследования методом ПЦР и отсутствием антител IgG принять меры в соответствии с рекомендациями и разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).".

4. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2020 г. № 1387 "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации образовательного процесса в Республике Саха (Якутия) в 2020/2021 учебном году" следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить реализацию программ дополнительного образования и спортивной подготовки до особого распоряжения.";

2) в подпункте 1 пункта 8 слова "МР 3.1/2.4.0178/1-20 "Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" заменить словами "постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".".

5. Настоящий Указ вступает в силу с 31 октября 2020 года.

6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







