Число жертв теракта в центре Вены увеличилось до двух человек

Число жертв теракта в столице Австрии увеличилось до двух человек. В больнице от полученных ранений скончалась женщина. Об этом эфире телеканала ORF-2 сказал мэр Вены Михаэль Людвиг.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали о семи погибших в результате стрельбы в шести районах Вены. Власти опровергли данную информацию, заявив, что скончался один мужчина, еще 15 человек пострадали, некоторые - в тяжелом состоянии. "Всем оказана помощь. Надеюсь, они вскоре смогут покинуть больницы", - цитирует Людвига ТАСС.

Напомним, группа вооруженных людей в понедельник вечером открыла огонь по прохожим в столице Австрии. Одним из объектов атаки стала синагога рядом с площадью Грабен. В ходе спецоперации один из нападавших был убит. Остальных сейчас ищут силовики.

"Преступники очень хорошо вооружены, профессионально подготовлены. Это определенно теракт", - подчеркнул канцлер Австрии Себастьян Курц. Он попросил жителей столицы не выходить из дома.