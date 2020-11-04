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04.11.2020 15:04
Рубрика: В мире

Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием до окончания подсчета голосов

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил президента США Дональда Трампа с переизбранием, несмотря на то, что избирательные комиссии не закончили считать голоса.

"Совершенно ясно, что американский народ переизбрал Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса еще на четыре года", - написал он на своей странице в Twitter. "Поздравляю Республиканскую партию с хорошими результатами по всей стране", - добавил словенский премьер. При этом Янша выразил уверенность, что чем больше СМИ будут отрицать победу Трампа, чем более внушительным будет его триумф.

Стоит отметить, что в своей победе уверен не только Трамп, но и его соперник от Демократической партии Джо Байден. В настоящее время Байден даже опережает действующего президента по числу голосов выборщиков. По данным AP, он набирает 238 голосов, в то время как Трамп пока только 213. Впрочем, в семи штатах итоги еще не подведены, к тому же необходимо будет учесть и мнение тех, кто голосовал по почте.

Напомним, Словения - родина супруги Трампа Меланьи, и там внимательно следят за происходящим в США.

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