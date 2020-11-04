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04.11.2020 15:36
Рубрика: В мире

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах

Текст: Юрий Когалов
Президентские выборы в США держат в напряжении весь мир, явный лидер в борьбе за кресло главы государства пока так и не определился. На данный момент в большинстве штатов завершился подсчет голосов, отданных лично на избирательных участках. Пока впереди Байден, получающий, по данным AP, 238 голосов выборщиков (кстати, другие СМИ говорят о лишь 224 голосах). Трампу достается 213 голосов.

Действующего президента поддержали в штатах Алабама (9), Арканзас (6), Флорида (29), Айдахо (4), Индиана (11), Канзас (6), Кентукки (8), Луизиана (8), Миссури (10), Миссисипи (6), Монтана (3), Северная Дакота (3), Огайо (18), Оклахома (7), Южная Каролина (9), Южная Дакота (3), Теннеси (11), Техас (38), Юта (6), Западная Вирджиния (5) и Вайоминг (3).

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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Байден получил поддержку в штатах Аризона (11), Калифорния (55), Колорадо (9), Коннектикут (7), Делавер (3), Иллинойс (20), Массачусетс (11), Мэриленд (10), Мэн (3), Миннесота (10), Нью-Гэмпшир (4), Нью-Джерси (14), Нью-Мехико (5), Нью-Йорк (29), Орегон (7), Род-Айленд (4), Вирджиния (13), Вермонт (3), Вашингтон (12), на Гавайях (4) и в округе Колумбия (3).

Кстати, Небраска разделилась, Трампу там досталось 4 голоса из 5, а оставшийся - Байдену.

Подсчет голосов продолжается в семи штатах. В Неваде (6) и Висконсине (10) победу явно одерживает Байден (причем во втором штате его перевес составляет лишь несколько десятых процента). В Джорджии (16), Северной Каролине (15), Пенсильвании (20) и Мичигане (16) лидирует Трамп. На Аляске (3) обработано менее половины бюллетеней, поэтому прогнозы пока никто не делает.

Стоит отметить, что окончательные итоги выборов станут известны только после того, как будут учтены голоса, отданные по почте. Как ожидается, это произойдет лишь к концу недели, если, конечно, не возникнет форс-мажора. Так, Трамп уже попытался обвинить демократов в попытке смошенничать и заявил о намерении подать в суд.

В предвыборном штабе Байдена раскритиковали эти слова Трампа и заверили в готовности отстаивать свою позицию в суде.

Повод для судебных споров уже есть, как оказалось избирательные комиссии не получили около 300 тысяч заполненных бюллетеней. Они должны были быть доставлены по назначению еще 2 ноября, но этого не произошло. И теперь штаты могут их проигнорировать.

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