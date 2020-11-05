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05.11.2020 08:00
Рубрика: Российский автопром

Фото: АвтоВАЗ ведет сборку обновленного Lada Largus

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb

Только-только инсайдеры сообщили, что обновленный Lada Largus уже не появится в этом году, как появились шпионские фото с конвейера АвтоВАЗа, которые говорят, что сборка модели все-таки ведется.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Неизвестно, идет ли речь о приладочном процессе или о чем-то ином, но факт остается фактом: на линии BO тольяттинского автозавода 4 ноября собрали как минимум несколько фейлифтинговых универсалов.

"Сегодня на линии ВО собрали несколько Largus FL. Их каждый день собирают по несколько штук, но сегодня особенные, праздничные", - прокомментировал шпионские снимки от подписчика администратор паблика AvtoVAZ News.

На снятых на телефон снимках виден салон Largus FL. В частности, в кадр попали новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком, передняя панель с "карманом" над перчаточным ящиком и центральная консоль с экраном медиасистемы.

Хорошо видно, что детали интерьера позаимствованы у Renault Duster. А вот материал отделки передней панели, видимо, у универсала останется прежний. Впрочем, качество фотографий не позволяет сделать окончательные выводы.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Точно так же неясно, означает ли сборка Largus FL то, что АвтоВАЗ все-таки надеется выпустить модель на рынок до конца года. Отвечая на один из вопросов подписчиков, администратор паблика отметил, что "поставщики не были готовы к большим поставкам комплектующих". Подробности о судьбе модели должны последовать позже.

К сожалению, АвтоВАЗ пока не освещает выход Largus FL на рынок. Так, комментируя для "РГ" развитие модельного ряда, в пресс-службе заверили, что работы над всеми проектами идут в рамках плана, традиционно не раскрыв точные сроки, и посоветовали ориентироваться на официальную коммуникацию по всем новым проектам.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
#Lada