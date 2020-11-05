Названа возможная причина ДТП с автобусом в Великом Новгороде

Водитель автобуса, протаранившего здание Новгородского государственного университета, мог потерять сознание за рулем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева.

Отмечается, что региональные власти уже получили данные от перевозчика, на балансе которого состоял автобус. Установлено, что водитель имел стаж работы более 20 лет, в день автокатастрофы он получил путевой лист на основании медосмотра. Предрейсовый осмотр показал, что автобус ЛИАЗ исправен и пригоден к выходу на линию.

Также, по данным региональных властей, в салоне в момент ДТП было 12 человек. При столкновении автобуса с корпусом вуза погибли два человека. Уточняется, что это были два мужчины.

Ранее были озвучены предварительные данные следствия, по которым за рулем находилась женщина. Также сообщалось, что в салоне находилось 26 пассажиров.

Сейчас по факту ДТП возбуждено два уголовных дела, следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Уже известно, что перед столкновением со стеной здания автобус врезался в легковой автомобиль.