В аэропорту Симферополя установят монумент Айвазовскому

Напротив пассажирского терминала международного аэропорта Симферополь установят памятник Ивану Айвазовскому. Высота сооружения вместе с постаментом и основанием - три метра, сообщает пресс-служба аэрогавани.

- Скульптурная композиция весом более четырех тонн изготовлена автором памятника "Вежливым людям" в Симферополе и князю Владимиру в Москве - народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым, - рассказали в пресс-службе. - Монумент в дар аэропорта передал руководитель проекта "Аллея российской славы" Михаил Сердюков. Памятник изготовлен в городе Кропоткин Краснодарского края в честь присвоения аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского.

Напомним, в 2018 году народным голосованием аэропорту Симферополь присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. 31 мая 2019 года соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В здании аэропорта с тех пор регулярно проводятся флешмобы и выставки репродукций картин Айвазовского. Например, в июне 2020 года в зоне прилета пассажирского терминала на одной из стен второго этажа смонтировали полотно с изображением живописца на фоне бушующего моря, которое больше всего вдохновляло Айвазовского. А в сентябре 2019 года Крым посетили четверо потомков мариниста Ивана Айвазовского, живущие сейчас в Австралии.