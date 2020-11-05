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05.11.2020 13:55
Рубрика: Культура

В аэропорту Симферополя установят монумент Айвазовскому

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь

Напротив пассажирского терминала международного аэропорта Симферополь установят памятник Ивану Айвазовскому. Высота сооружения вместе с постаментом и основанием - три метра, сообщает пресс-служба аэрогавани.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Скульптурная композиция весом более четырех тонн изготовлена автором памятника "Вежливым людям" в Симферополе и князю Владимиру в Москве - народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым, - рассказали в пресс-службе. - Монумент в дар аэропорта передал руководитель проекта "Аллея российской славы" Михаил Сердюков. Памятник изготовлен в городе Кропоткин Краснодарского края в честь присвоения аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского.

Напомним, в 2018 году народным голосованием аэропорту Симферополь присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. 31 мая 2019 года соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В здании аэропорта с тех пор регулярно проводятся флешмобы и выставки репродукций картин Айвазовского. Например, в июне 2020 года в зоне прилета пассажирского терминала на одной из стен второго этажа смонтировали полотно с изображением живописца на фоне бушующего моря, которое больше всего вдохновляло Айвазовского. А в сентябре 2019 года Крым посетили четверо потомков мариниста Ивана Айвазовского, живущие сейчас в Австралии.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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