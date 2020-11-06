Разобрали Lada Vesta за 1 млн рублей: это не российская машина

На канале "Клубный сервис" вышло видео, в котором полностью разбирается Lada Vesta стоимостью 1 050 000 рублей, оснащённая франко-японским мотором H4M мощностью 113 л.с. и вариатором Jatco.

Блогер Илья Свиридов жалуется, что найти расширительный бачок на модель не так просто - его поиски безрезультатно продолжаются две недели. Ранее "РГ" рассказывала, что Lada Vesta состоит из комплектующих, которые выпускаются иностранными брендами.

Разбор "Клубного сервиса" это подтвердил: большинство деталей выпускаются иностранными компаниями, пусть и на территории России. И одно из предположений автора канала заключалось в том, что в будущем не стоит этому удивляться, если цена на Vesta в аналогичной комплектации может вырасти до 1.5 миллионов.

Из российского удалось обнаружить амортизаторы, приводы, заднюю балку с торсионом и дешёвые решения по шумоизоляции. Тем не менее, бюджетность решений не говорит об их неэффективности: со своей задачей войлочная подкладка, например, справляется.

Блогер отметил, что Lada Vesta - первый автомобиль за историю канала, который так тщательно обработан антикором. Также высокое качество исполнения и обработки герметизирующим составом у сварных швов. На кузове и в его полостях не было обнаружено ни малейшего очага коррозии.

Про вариатор Илья Свиридов сказал, что на Vesta установлена не самая удачная модель трансмиссии, и к ним в сервис приезжали автомобили с аналогичным вариатором, который ломались на плюс-минус 80 тысячах километров. Вазовские дилеры заявляют куда больший ресурс - до 300 тысяч км без ремонтов.