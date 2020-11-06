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06.11.2020 14:35
Рубрика: Общество

В Крыму начали устранять нарушения в доме ребенка "Елочка"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В Симферополе в республиканском специализированном доме ребенка "Елочка" начали устранять выявленные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

После того, как сотрудники прокуратуры Крыма выявили в деятельности учреждения "существенные нарушения", они внесли представление вице-премьеру правительства и министру труда и социальной защиты РК представление.

Акт прокурорского реагирования уже рассмотрен, администрация "Елочки" вместе с региональным минтруда приступило к работе над ошибками.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
В Крыму в детдоме "Елочка" спецпитание взяли на особый контроль

В частности, создается обособленное структурное подразделение для оказания паллиативной помощи, разработан план проведения медосмотров для раннего выявления возможных заболеваний у несовершеннолетних. Также запланировано обучение врачей-педиатров организации энтерального (через зонд) питания, что является неотъемлемой частью лечебного процесса, но пока в штате учреждения нет соответствующих специалистов.

Кроме того, в детдоме сейчас устраняют выявленные прокурорами нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, заключаются договоры на ремонт в корпусах.

- Виновные должностные лица учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности, - подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее пресс-служба крымского минздрава, в чьем ведении находится "Елочка", сообщила, что власти республики взяли на особый контроль организацию в детдоме подбора спецпитания для детей, имеющих тяжелую белково-энергетическую недостаточность. Вице-премьер крымского правительства Елена Романовская проинформировала, что созданная по поручению главы Крыма Сергея Аксенова рабочая группа выявила в детдоме недочеты в оформлении медицинской документации, которые "существенно не влияют на уход". По ее словам, воспитанникам "Елочки" предоставляют все услуги, в том числе спецпитание и медицинский уход. Перед этим сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка на месте установили, что десятки воспитанников "Елочки" не получали специализированного питания.

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