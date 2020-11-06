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06.11.2020 17:31
Рубрика: Легковые авто

Самые продаваемые авто в октябре: Granta и Vesta не отдают лидерство

Текст: Валерий Карташов

Бестселлером среди новых легковых автомобилей в России по итогам октября 2020 года остаётся Lada Granta. Как следует из данных Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце было продано 12 756 автомобилей этого семейства (+1044 экз.).

Фото: скриншот с youtube.com
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Другая вазовская модель - Lada Vesta, удерживает второе место. Её реализация составила внушительные 11853 машины (+3557 экз.).

Третье место за Kia Rio - 9251 машина (+527 экз.). Продажи обновлённой версии модели стартовали месяц назад.

Компактный кроссовер Hyundai Creta разошёлся тиражом 6688 автомобилей (-118 экз.). Реализация лифтбека Volkswagen Polo составила 5642 машины (+940 экз.). Корейский седан Hyundai Solaris с результатом 5271 единица (+726 экз.) занял шестое место.

Renault Logan выбрали 3926 человек (+628 экз.), продажи Lada Largus составили 3743 экземпляра (+52). Седьмое и восьмое места соответственно.

В топ-10 популярных моделей также вошли: кроссовер Toyota RAV4 и новый Skoda Rapid. RAV4 был продан в количестве 3676 единиц (+1955), Rapid нашёл 3320 покупателей.

Прошлый месяц для российского рынка оказался удачным. Установлен новый рекорд по продажам "легковушек".

#Lada #Toyota #Volkswagen #Hyundai